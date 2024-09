Gisèle Pelicot fue recibida con un cálido aplauso este martes al salir del juicio de Aviñón, Francia, donde se investiga a su exesposo Dominique Pelicot, quien durante casi diez años la drogó para violarla y para que fuera violada en estado de inconsciencia por decenas de hombres.



"Durante cincuenta años viví con un hombre del que no imaginaba que pudiera cometer estos actos de violación. Él es consciente de esos actos de violación, pero yo no dudé de este hombre ni un solo segundo. Tenía plena confianza en él", dijo Gisèle en la audiencia de este martes.

Al salir del Tribunal Penal de Vaucluse, tal como registraron las cámaras de televisión locales, un grupo de personas la esperaba con un cálido aplauso y un ramo de flores, para acompañarla en el difícil momento que le tocó atravesar.

"Cuando esta mujer salga de este juicio, tiene que saber por qué se ha llegado a esto, es imprescindible. No podemos quedarnos frustrados sin saber por qué ha sucedido. Pase lo que pase, sean cuales sean las razones, sean muchas, pocas, me da igual, pero (el principal acusado) habrá hablado y habrá dicho su verdad", dijo, por su parte, la abogada de Dominique Pelicot, Beatriz Zavarro.

“En lo que a mí respecta, sin duda (Dominique) ha cometido un acto monstruoso ¿Es un monstruo? No comparto ese punto de vista, intentaré demostrarlo. Pero en cualquier caso, sigue siendo un hombre entre los hombres", planteó la letrada al salir de los Tribunales.



El exesposo de Gisèle, Dominique Pelicot, reconoció este martes en el juicio que se celebra en Aviñón que él es un violador, así como los otros 50 acusados por este caso.



"Soy un violador, como todos los acusados en esta sala, que al venir conocían su estado", afirmó en referencia al hecho de que los otros hombres sabían que su mujer, Gisèle Pélicot, se encontraba en estado de inconsciencia a causa de los ansiolíticos que le daba.

El principal acusado precisó que cuando empezó a atiborrar a su mujer de ansiolíticos en 2011 para poder abusar sexualmente de ella, aprovechando que estaba inconsciente, sólo la violaba él.



Al año siguiente, inspirado en una página de encuentros sexuales, empezó a invitar a otros hombres a que se sumaran a él para abusar de su esposa, y esas prácticas continuaron hasta que lo arrestaron en septiembre de 2020 por grabar bajo las faldas a unas mujeres en un supermercado de la ciudad de Carpentras.

Dominique Pelicot repitió este martes que todos eran conscientes de que estaba drogada y sometida porque él les prevenía y además les pedía informes médicos para verificar que no tuvieran enfermedades de transmisión sexual. Aunque al mismo tiempo admitió que a menudo no conocía el nombre real de esos individuos, y que por tanto no podía verificar la validez de esos informes cuando los obtenía.