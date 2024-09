Dominique Pélicot, el hombre que durante casi diez años drogó a su mujer para que fuera violada en estado de inconsciencia por decenas de hombres, reconoció este martes en el juicio que se celebra en Aviñón que él es un violador, así como los otros 50 acusados por este caso.

"Soy un violador, como todos los acusados en esta sala, que al venir conocían su estado", afirmó en referencia al hecho de que los otros hombres sabían que su mujer, Gisèle Pélicot, se encontraba en estado de inconsciencia a causa de los ansiolíticos que le daba.

Después de haber comenzado su declaración entre lantos, cuando recordó los abusos sexuales que sostiene haber sufrido cuando tenía nueve años y la violación que presenció a los 14, reconoció los hechos que se le imputan "en su totalidad".

El principal acusado señaló que si bien "nunca consideré a mi mujer como un objeto, desgraciadamente los vídeos muestran lo contrario".



"No se merecía esto", subrayó Dominique Pélicot en referencia a Gisèle, su exmujer (el divorcio se formalizó en agosto).

La reacción de Gisèle Pelicot

En una reacción a esta primera declaración de su exmarido y violador, Gisèle Pelicot afirmó este martes que en los 50 años que vivió con su marido no pudo imaginarse que la violara y que no dudó de él "ni un solo segundo". "Durante cincuenta años viví con un hombre del que no imaginaba que pudiera cometer estos actos de violación. Él es consciente de esos actos de violación, pero yo no dudé de este hombre ni un solo segundo. Tenía plena confianza en él", dijo Gisèle Pélicot.

La víctima de estas violaciones masivas añadió, además, que "durante 50 años amé a este hombre, pese a algunas fases" y que tenía tal confianza en él que le habrían podido cortar las dos manos por creer lo que le decía"

El juicio se ha reanudado una semana después de su suspensión por enfermedad del principal acusado. Dominique Pélicot, que tiene 71 años y está en prisión desde hace cuatro, cuando se descubrió todo, afirmaba que tenía dolores desde el pasado día 6 y su abogada, Béatrice Zavarro, se ha quejado en los últimos días de que tardó en ser tratado.

Los otros acusados

Junto a él, en el banquillo hay otros 50 hombres, 49 acusados de haber violado a su mujer bajo los efectos de los ansiolíticos y otro, Jean-Pierre Maréchal, de haber reproducido el mismo mecanismo de drogar a su propia esposa para abusar sexualmente de ella y, en ese caso, para que lo hiciera también Dominique Pélicot.

Durante su declaración, Pélicot sostuvo en todo momento que los otros 50 acusados que se sientan en el banquillo junto a él estaban al corriente de sus procedimientos y "no pueden decir lo contrario".

Sin embargo, algunos de los acusados afirman que no sabían que Gisèle Pelicot estaba inconsciente y bajo los efectos de los ansiolíticos. Afirman que creían que todo formaba parte de las fantasías sexuales que compartía la pareja, y que por tanto había consentimiento de los dos. Cada uno de ellos podría ser condenado a 20 años de cárcel por violación agravada.

El juicio, que comenzó el pasado 2 de septiembre, debe prolongarse hasta unos pocos días antes de Navidad.