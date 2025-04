Se abre un libro de pases entre los frentes electorales y se anticipa que se repetirá para las elecciones nacionales. La mayoría de los candidatos son conocidos, hubo algunas sorpresas de último momento como los cambios de nombres en el Frente Justicialista. Otra sorpresa la dió la boxeadora Brenda "Pumita" Carabajal, que comienza una carrera política en el oficialismo. En ese mismo espacio el diputado del Parlasur Mario Nallar saltó de La Libertad Avanza a la lista de candidatos del oficialismo provincial. Luego están los nombres nuevos de los candidatos de LLA que participan por primera vez en la provincia y buscan representatividad.

En el cierre de presentación de candidaturas, el 1° de abril, el Tribunal Electoral de Jujuy recibió una gran cantidad de listas de los 11 frentes electorales oficializados y partidos independientes. El último frente en ingresar fue el del oficialismo, que va con la misma estrategia de una lista oficial y colectoras, aunque también tuvo algunos desencuentros en sus filas que incluso provocarían cambios en el gabinete de Carlos Sadir.

El secretario Electoral de la provincia, Alejandro Gluck, indicó que el lunes se iniciará la oficialización de las listas.

La mayoría de las listas a diputados provinciales es encabezada por hombres, aunque en la distribución se respetó la paridad de género. Solo dos listas a candidatos a diputaciones son encabezadas por mujeres.

En los comicios legislativos del 11 de mayo los votantes, 598.408 están habilitados para sufragar, elegirán a 24 diputados provinciales titulares y 10 suplentes; además, se renuevan la mitad de los cargos en 27 Concejos Deliberantes y 36 comisiones municipales. En este caso los cargos entre titulares y suplentes suman 322 candidaturas.

Ante tanta multiplicidad de frentes electorales, el mayor desafío es alcanzar el 5% del padrón, 29.920 votos, para acceder a la carrera de distribución de las 24 bancas que se renuevan en la Legislatura Provincial, donde está el mayor interés de los frentes. El oficialismo pone en juego 18 bancas y el justicialismo, 6; según las encuestas, LLA se quedaría con parte de estas bancas.

Jujuy Crece fue el último Frente en presentar listas





El oficialismo jujeño presentó el Frente Jujuy Crece. Propone la renovación de mandatos de los diputados provinciales Adriano Morone, Gisel Bravo, Omar Gutiérrez, que encabezan la lista seguidos de María Teresa Agostini, Mario Humberto Lobo, Alejandra Mollón, Luciano Angelini (que también busca renovar su banca), Yael Nicolás Navarro y Mario Nallar. La lista de candidatos a concejales es encabezada por Ramiro Tejeda, seguido por “Pumita” Carabajal y Héctor Montalvo.

“Es una lista renovada, las personas que reeligen son personas jóvenes comprometidas”, dijo el diputado provincial Santiago Jubert.

La interna peronista

El peronismo jujeño nuevamente sale dividido. El Frente Justicialista, que aglutina a 45 partidos, es el más complejo, las roscas partidarias entre La Cámpora, el sector del diputado Guillermo Snopek y la dirigencia vetusta del justicialismo jujeño se dieron hasta último momento. Este fue el penúltimo frente en ingresar al Tribunal. El interventor Aníbal Fernández mantuvo reuniones agotadoras para construir la lista con varios sectores del peronismo.

Finalmente, la lista de candidaturas a diputaciones provinciales quedó encabezada por Noemí Isasmendi, ex directora de la ANSES Jujuy y exconstituyente; le siguen Juan Manuel Soler, que fue concejal en Palpalá; Daniela Vélez, legisladora cuyo mandato finaliza este año, afin al histórico dirigente Rubén Rivarola; Nilson Ortega, ex intendente de Monterrico, también afín del sector Rivarola; Patricia Gutiérrez, presidenta del Concejo Deliberante de Libertador general San Martín. En la lista de concejales, donde hoy no hay representación del peronismo, van en los primeros lugares el exdiputado Javier Hinojo y la diputada Patricia Armella.

“Hemos convocado a todos los sectores", dijo la legisladora nacional Leila Chaher, quien destacó "el interés y atención que le dio Cristina Kirchner, presidenta del PJ Nacional" y opinó que la lista es "muy competitiva". "Queremos recuperar municipios para el 2027”, afirmó sobre esta unidad en la que los legisladores nacionales habrían ganado la pulseada al sector de Rivarola.

Por otro lado, uno de los sectores que va por fuera es el Frente Somos Más, conducido por la senadora nacional Carolina Moisés. En la lista de diputados lleva a Carlos De Aparici, exconstituyente; Marina Vilte, abogada, militante de la diversidad; Sergio Juárez, dirigente gremial; Mariela Ferreyra, exdiputada; Rodrigo Viviani, Silvia Valdiviezo y Mario Vega. En la lista a concejales por capital van primeros Amelia De Dios y Leonel Livorio.





“Jujuy ha perdido el miedo y todos los jujeños y jujeñas merecemos pensar un futuro y queremos construir esa propuesta todos juntos. Esta elección tiene que ser un antes y un después como lo fue la reforma de la Constitución, y para lograr modificar esa reforma debemos gobernar Jujuy en el 2027”, dijo Moisés.

El Frente Confiar Jujuy postula a diputados provinciales a Vicente Casas, ex juez federal; Gabriela Cabezas, docente; José Balut; Aurora Choque, de la comunidad indígena de Coranzuli, y Gustavo Ontiveros. La lista de concejales en capital es encabezada por Alvaro Centeno, seguido por Claudio de los Ríos.

El apoderado, René Casas, destacó la representación en varias localidades. “Se acercó mucha gente, tenemos candidaturas en Caspalá, Coranzuli, lugares emblemáticos”, dijo en referencia al avasallamiento de las comunidades originarias en el gobierno de Morales. Este fue el primer frente que se presentó y no lleva colectoras.

En el Frente de los Trabajadores Jujeños la lista de candidatos a diputados provinciales está integrada por Santiago Hamud, Alejandra Rojas, Alfio Santa Cruz, Romina López y Fátima Herrera. La lista de concejales en capital la encabeza Gladys Zambrano, dirigenta de vendedores ambulantes, mientras que una colectora para capital la encabeza Oliver de la Torre.

Hamud, que es secretario general de la CTA Autónoma de Jujuy, indicó que presentaron listas en 60 localidades. "Este espacio está conformado por varios sindicatos, y jóvenes que se están animando a hacer política y la sociedad demanda gente nueva", dijo y adolentó la visita de Hugo Yasky.

El Frente Amplio lleva como candidatos a diputados a Diego Palmieri, María Eugenia García y Mariano Iturbe. En concejales, en Capital a Emanuel Palmieri y Yolanda Martínez.

Emanuel Palmieri señaló que tienen listas en las 66 localidades y llevan colectoras en algunas localidades como Ledesma, Caimancito, Calilegua, Caspalá.

En el Frente Primero Jujuy la lista de diputados está integrada por Graciela Carrasco, Joaquín Solís, Mariela Ríos, Carlos Moya y Silvina Salina. En la lista a candidatos a concejales, Fernando Infante y Silvia Cruz. El referente de este espacio, Carlos Haquim, que acompañó a Gerardo Morales, hoy busca diferenciarse del oficialismo.

La izquierda y el frente nuevo

Por otra parte, en el Frente de Izquierda y Trabajadores – Unidad, integrado por tres partidos, la lista de candidatos a diputados provinciales es encabezada por el diputado nacional Alejandro Vilca, seguido por Lamia Debbo, estudiante y referente de Pan y Rosas; Julio Mamaní, concejal de Palpalá y referente de los trabajadores de Altos Hornos Zapla. En la lista a concejales lleva a la actual concejala Keila Zequeiros, con Sebastián Copello, dirigente del PO.





“La izquierda se vuelve a plantar para ejercer su rol de oposición a un sistema de gobierno de socios eternos. Acá estamos los candidatos asumiendo el compromiso de fortalecer una elección que la vemos compleja", declaró el apoderado, Gastón Remy.

El Frente Por un Nuevo Jujuy, un espacio que concentra a comunidades indígenas, sectores gremiales y sociales, es consecuencia de la lucha del jujeñazo en 2023. En la lista de candidatos a diputados provinciales en primer término van Santiago Seillant, Mariana Vargas, Sergio Flores, Eva Díaz y Walter Méndez. La lista de concejales es encabezada por Santiago Zamora y Claudia Navarro.

“Hay otro camino en Jujuy para transformar la realidad que no sea el camino del jujeñazo en las calles, queremos tener una banca en la Legislatura, entrar al Concejo Deliberante y en interior en los concejos. Queremos romper el piso", expresó Mariana Vargas. Añadió que frente al "cansancio" de "los mismos políticos en el poder, la respuesta no puede ser la de Milei con los discursos de odio sino que tiene que ser la solidaridad, unidad, la lucha y que el pueblo pueda estar representado con sus propios referentes”.

Libertarios

La Libertad Avanza no conformó frente electoral ni lleva colectoras, se presentó con el senador Ezequiel Atauche y el diputado nacional Manuel Quintar que se candidatean por primera vez en la provincia.

“Tenemos una lista con gente joven que no viene de la política, con ideas frescas. Sobretodo apoyando las ideas del Presidente, la batalla cultural, lo que venimos diciendo, Jujuy tiene que sacarse el socialismo de encima y trabajar por un Jujuy más libre", dijo Quintar.





“Traemos una verdadera alternativa a los jujeños, estas estrategias fraudulentas de juntar muchísimas colectoras con diferentes ideologías con el objetivo de sacar más votos eso creo que el jujeño no quiere. Nosotros estamos viendo el Jujuy del futuro”, agregó Atauche.

Los candidatos a diputados de LLA son Kevin Bellesty, abogado de la administración pública durante el gobierno de Morales; Fernanda Checa, Emiliano Pérez Robinson, Sofía Ternavasio, Matías Paternó, exfuncionario del fellnerismo y actual funcionario nacional; Laura Tomé Gamez, Federico Canedi, Silvina Tuma, Agustín Acosta Alzogaray, Tania Abigail Sulca, Roque Pereyra, Agustina Rodríguez, Gonzalo Rodríguez e Inés Quispe. La lista de concejales en la capital la encabeza el locutor Gustavo Martínez.

Por otra parte, se presentaron dos frentes libertarios.

El Frente Unir Liberal lleva la lista de diputados provinciales encabezada por Osvaldo Attie, Alicia Álvarez, Daniel Macías, Yanina Figueredo, Héctor Espinoza. En capital en los dos primeros lugares en la lista de concejales van Sergio Simone y Andrea Romano.

El Frente Transformación Liberal, es conducido por Rubén Sánchez, que encabeza la lista a disputados, junto a Elisa Solís y Julio Flores (presidente del partido Libertario Jujuy), mientras que en la lista de concejales por capital van en los primeros lugares Pablo Botelli y Alejandra Argota.