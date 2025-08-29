El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes una jornada con neblinas matutinas y cielo mayormente nublado. Se espera una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 20 grados, con viento del noroeste.

El sábado las temperaturas se mantendrán en los mismos rangos de temperaturas, de 14 a 19 grados. Se esperan neblinas por la mañana, cielos mayormente nublados y lluvias aisladas por la noche, con viento del este y ráfagas de hasta 50 kilómetros por la noche durante la noche.

El domingo se esperan tormentas aisladas por la mañana y lluvias durante el resto de la jornada, con una temperatura que irá de los 15 a los 19 grados, viento del este y ráfagas.