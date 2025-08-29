El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que su Gobierno aún no logra entablar un diálogo con Estados Unidos para negociar el arancel del 50 por ciento impuesto a productos brasileños. Cuestionó la falta de disposición de Washington.

“Hasta ahora no conseguimos hablar con nadie en Estados Unidos”, declaró Lula durante un acto oficial, donde reveló que la reunión previamente prevista entre el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, y autoridades estadounidenses fue suspendida, mientras representantes de Washington optaron por reunirse con el diputado Eduardo Bolsonaro.

Sostuvo que esta situación refleja “una falta de seriedad en la relación con Brasil”, al tiempo que reiteró la necesidad de compromiso y responsabilidad de los nuevos dirigentes en un contexto internacional adverso.

“El momento es delicado desde el punto de vista político, pero cuando ellos quieran negociar, el ‘Lulinha paz y amor’ estará de vuelta. No tengo miedo de equivocarme”, concluyó.

Brasil estudia responder con aranceles recíprocos

Hace unas semanas entró en vigor un arancel del 50 por ciento a productos brasileños por parte del Gobierno de Donald Trump, medidas que Lula da Silva ha señalado en diversas ocasiones perjudican tanto a exportadores brasileños como a consumidores estadounidenses.



Desde el gobierno brasileño dejaron trascender que Lula autorizó un análisis interno para determinar si Brasil puede llegar a tomar represalias contra la guerra comercial desatada por Trump por el juicio contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

El ministerio brasileño de Comercio e Industria tendrá 30 días para determinar si los aranceles estadounidenses deben ser sancionados de acuerdo a una reciente ley de reciprocidad. Si es así, un grupo de especialistas elaborará "propuestas de contramedidas", que pueden incluir aranceles recíprocos, dijo una fuente diplomática.

Las relaciones entre Estados Unidos y Brasil están en un punto muerto desde la entrada en vigor de los aranceles, el 6 de agosto. Trump impuso los aranceles en parte por lo que considera una "caza de brujas" contra su aliado Bolsonaro, acusado de intento de golpe de Estado.

La corte suprema decidirá si el exmandatario es culpable o inocente a partir del 2 de septiembre. Bolsonaro, líder de la derecha y ultraderecha brasileña, se encuentra en prisión domiciliar preventiva y de ser hallado culpable puede enfrentar más de 40 años de prisión.