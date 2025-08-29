En las efemérides del 29 de agosto sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1920. El nacimiento de Charlie Parker

Charles Christopher Parker Jr. nace en Kansas City. Uno de los más grandes jazzmen de la historia, Charlie Parker fue un virtuoso del saxo alto. Ayudó a iniciar el bebop. Con él tocó el trompetista Dizzy Gillespie. Consumido por la droga, y con dos intentos de suicidio a cuestas tras la muerte de una hija, falleció el 12 de marzo de 1955 en Nueva York.

1935. Nace Adolfo Castelo

El periodista y humorista Adolfo Castelo nace en Buenos Aires. Se inició en la gráfica. En radio, acompañó a Alejandro Dolina en Demasiado tarde para lágrimas. En televisión, formó parte del staff de Semanario Insólito y luego se integró a un programa emblema de la primavera democrática: La Noticia Rebelde. Más tarde, condujo El ventilador en Radio América, junto con Jorge Guinzburg y Carlos Ulanovsky. Conducía un programa en Radio Mitre al momento de su muerte, en 2004.

1952. El estreno de 4'33'' de John Cage

En Woodstock, Nueva York, se produce el estreno de una de las obras más controvertidas de la historia de la música: 4'33'' de John Cage. El pianista David Tudor se sienta frente a un piano y deja pasar cuatro minutos y treinta y tres segundos sin tocar una tecla. La música de la obra está compuesta por los sonidos de fondo durante ese lapso de tiempo. Así, el experimental Cage (1912-1992) juega con la noción de silencio. Es la pieza más conocida del compositor.

1958. El nacimiento de Michael Jackson

En Gary, Indiana, nace Michael Jackson. Formó parte de los Jackson Five antes de encarar su carrera solista. El lanzamiento de Thriller, en 1982, rompió todos los récords de venta. Convertido en una megaestrella, el Rey del Pop cambió la pigmentación de su piel, y tuvo un breve matrimonio con la hija de Elvis Presley. En sus últimos años quedó envuelto en denuncias de abuso de menores. Falleció en 2009.

1963. El asalto al Policlínico Bancario

Miembros de Tacuara llevan adelante lo que se considera el primer acto de guerrilla urbana en el país: el asalto al Policlínico Bancario. Roban una ambulancia y llegan al lugar justo cuando ingresaba un camión de caudales con 14 millones de pesos de la época para el pago de salarios. Se produce un tiroteo y mueren dos custodios. Los integrantes de Tacuara, surgidos del nacionalismo católico, fueron detenidos en los meses siguientes, cuando billetes del robo (estaban recién impresos) aparecieron en Francia y la pista llevó a los asaltantes.

1966. El último concierto de los Beatles

Los Beatles tocan en el Candlestick Park de San Francisco, en la que es su última presentación en público. La banda inglesa abandona las giras para abocarse al trabajo en estudio. El cansancio por los viajes y la dificultad creciente en tocar su música cada vez más sofisticada los lleva a tomar la decisión. Desde entonces, sólo tocarán en el improvisado concierto en la azotea de Apple, en 1969.

1982. Muere Ingrid Bergman

La actriz Ingrid Bergman fallece en Londres el día en que cumplía 67 años. Nacida en Estocolmo, llegó a Hollywood a fines de los años 30. Protagonizó el clásico Casablanca. Recibió el Oscar como actriz protagónica por Luz de Gas y por Anastasia, y luego como actriz secundaria por Asesinato en el Expreso de Oriente. Trabajó a las órdenes de Alfred Hithcock y de su esposo Roberto Rosellini, entre otros directores.

2011. Adiós a Pipo Mancera

A los 80 años muere Pipo Mancera, el creador de Sábados circulares. Ese programa ómnibus logró picos de audiencia entre 1962 y 1974. Por allí pasaron artistas como Sandro y Joan Manuel Serrat.

Además, es el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares; y en la Argentina se conmemora el Día del Abogado por el natalicio de Juan Bautista Alberdi.