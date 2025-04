DOMINGO 27

TEATRO

Plot Renueva su segunda temporada la obra dirigida por el dramaturgo Valentino Grizutti. El elenco está conformado por Valeria Correa (integrante del grupo Piel de Lava), Nicolás Giménez, Guido Losantos, Andrés Granier, Agustín Gagliardi y Raúl Antonio Fernández y Vera Busetti. La trama gira en torno a una pareja recién separada, que tras unas noches después de navidad, se reúne para que su hija pase año nuevo con su madre. Lo que comienza como una charla casual, termina en un reencuentro sexual de medianoche, frente a una televisión de tubo que nunca se apaga. Toda separación es una ficción, una en la que casi nunca es posible actuar bien.

A las 20 en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $15000.

TEATRO

Ruin Se presenta la última obra de Agustín Soler. Un decadente circo agoniza. Son pocas las manos que quedan en la compañía para sostener esta antigua herencia que, con el pasar de los años, comenzó a colgar de un hilo. El afuera se asoma repetitivamente como una posibilidad de cambio, una seducción a lo distinto, una invitación a despojarse de lo viejo e iluminarse por lo nuevo para volverse luz. Pero no es tarea fácil afrontar los grandes cambios, menos cuando se crece creyendo que otra vida no es posible. Mientras tanto, el público se sienta a contemplar la decadencia de la belleza, el circo ruin. Una obra payasa, en ausencia de texto, física en su totalidad, y delicada en imagen. Actúan Carmen Tagle, Jesica Elois y Lucía Brasa.

A las 17, en el Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $12000.

Matria Tres mujeres de una misma familia cuentan su historia. El pasado se amalgama con el presente y se proyecta al futuro. ¿De qué hilo tiramos para construir la historia que nunca nos contaron? Actúan Mariana Judez, Adriana Menendez, Florencia Otero, María Thustra. Dirección de Pilar Juaristi.

A las 20, en Belisario Club de Cultura, Av. Corrientes 1624. Entradas: $10000.

CINE

Los ríos Se estrena en exclusiva el documental de Gustavo Fontán. En palabras del propio realizador: “Un hombre golpea la puerta de mi casa. Le pregunto qué necesita. No contesta. Me mira durante unos instantes, con ojos enormes. Los ríos nacen en ese silencio, en esos ojos alucinados y despliegan una memoria del agua, un saber fragmentado de tornados y de orillas, de árboles que crujen, de pájaros que se bañan en la lluvia, de hombres perdidos en alguna isla, de ahogados en los remansos, del chapoteo de los remos, de la sombra donde se angosta el río. Un hombre golpea la puerta de mi casa. Me dice: ‘No estás, no estamos en este lugar’”.

A las 18, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $5500.

LUNES 28

CINE

El cuadro perdido Como parte del Festival de Cine Francés, se proyectará la película de Pascal Bonitzer, guionista y ex crítico de cine francés de Cahiers du Cinéma. André Masson, un experto en arte moderno, recibe una carta que revela el hallazgo de una pintura de Egon Schiele en Mulhouse. Pronto descubre que la obra ha estado desaparecida desde 1939. Este descubrimiento amenaza con poner en riesgo su carrera. El cuadro perdido bosqueja con agudeza el mundo del arte y de su comercio apelando a un tono de comedia a lo Frank Capra. Actúan Alex Lutz y Louise Chevillotte.

A las 19, en Cinépolis Recoleta, Junín 1930. Entrada: $1000.

ARTE

Débora Pierpaoli En Dejar la cabeza, la artista construye desde el vacío: agujeros, ranuras y capas de barro componen cuerpos que narran lo que falta tanto como lo que permanece. Con una poética profundamente emocional, la artista trabaja sobre la fragilidad, la orfandad y la maternidad, pero lejos de la victimización: sus piezas son resistencia, reconstrucción y deseo. Acompañada por un texto curatorial de Luciana Peker, la muestra propone preguntas más que respuestas, y nos invita a mirar no lo que está completo, sino lo que se recompone desde el quiebre.

De lunes a viernes de 11 a 19, en Vasari, Esmeralda 1357. Gratis.

Luba Lisenberg En su muestra Encuentro entre dos dimensiones la artista explora la consolidación de su lenguaje artístico, evidenciando el diálogo constante entre sus producciones escultóricas y pictóricas. La serie La marca del olmo (2004-2006), pieza clave en su trayectoria, revela la madurez alcanzada en el campo de la escultura. Sus recientes trabajos pictóricos nos sumergen en un mundo de gestualidad dinámica y encuentro vibrante de formas, donde aún resuenan ecos de la tridimensionalidad. La exposición nos muestra cómo su arte establece un nexo comunicativo, preservando la esencia que lo define a través de las distintas etapas de su producción.

Lunes, miércoles y viernes de 11 a 19, sábados y domingos de 11 a 20, en el Museo de Esculturas Luis Perlotti, Pujol 644. Entrada: desde $1500.

Unfold Continúa la propuesta dinámica de rotación de obras con la muestra Unfold. Obra sobre papel con una selección de artistas de nuestra galería junto con artistas invitados. En esta ocasión, se hace énfasis en el soporte papel y sus posibilidades. Es una trastienda activa que hoy reúne piezas de Guillermo Iuso, Chiachio & Giannone, Hernán Marina, Marta Minujín, Karina Peisajovich y Eduardo Santiere.

De lunes a viernes de 11.30 a 19, en Herlitzka + Faria, Libertad 1630. Gratis.

TEATRO

Yo no duermo la siesta Luego de siete exitosas temporadas, se despide la obra dirigida por Paula Marull. Cuenta con las interpretaciones de María Marull, Agustina Cabo, Luciana Grasso, Sandra Grandinetti, Marcelo Pozzi y William Prociuk. A Natalí la llevan a pasar el día a la casa de su vecina Rita para resguardarla del momento difícil que se está viviendo en su casa. Sin embargo, en la casa de enfrente las cosas tampoco están como se esperaba. Estas niñas vecinas atravesarán las horas de la siesta dejándonos espiar su singular universo e ir hilvanando las piezas que nos harán comprender por qué ese día no será igual a ningún otro.

A las 20, en el Teatro Astros, Av. Corrientes 746. Entrada: desde $26000.

MARTES 29

ARTE

Telecataplum Esta es una muestra pensada a partir y desde el video por el dúo de artistas Lolo y Lauti, si bien también incluye obras que “saltan” fuera de la pantalla. La selección yuxtapone obras de Delia Cancela, Fernanda Laguna y Lolo y Lauti, con producciones de artistas emergentes. Los curadores observan conexiones entre el video-arte argentino reciente y el abordaje espontáneo y alternativo del cine experimental de los setenta que Jonas Mekas promulgó. El humor, el absurdo, el romanticismo y la perspectiva queer se reiteran en varias de las obras elegidas.

Martes a sábado de 14 a 19, en Galería Nora Fisch, Av. Córdoba 5222. Gratis.

Paraná Esta exhibición integra la obra de la artista rosarina Carla Beretta y del artista Juan Sorrentino, nacido en Chaco y residente en la Ciudad de Buenos Aires. El río Paraná es clave para el desarrollo de sus obras y sus vidas. Beretta presenta una serie de telas que a veces parecen composiciones pictóricas o papeles que a simple vista se asemejan a textiles. Crea potentes composiciones y paisajes abstractos, donde también está presente la inquietante quema de los humedales. De Sorrentino se presenta una serie de obras sonoras. Formado en composición musical, el artista ha hecho de las obras sonoras un sello distintivo de su producción. En Por el río volveré, el sonido es utilizado como modelador del paisaje: los imponentes conos de arcilla se convierten en artefactos sonoros que sumergen al espectador en una atmósfera sonora evocativa del delta del Paraná.

De lunes a viernes de 11 a 19, en Herlitzka + Faria, Libertad 1630. Gratis.

CINE

Screambot El ciclo Kilómetro Cero del Gaumont ofrece una versión de Mickey Mouse en clave slasher, bajo el ojo del director que convirtió al Grinch en asesino. El final de la vigencia de los derechos de autor de algunos de los personajes más representativos de la cultura pop ha visto el surgimiento de un nuevo subgénero de cine de terror: el public domain horror. Personajes como Winnie the Pooh ya han disfrutado de sus versiones sangrientas y ahora es el turno del icónico ratón. Dirigida por Steven LaMorte. Protagonizada por Tyler Posey, David Howard Thornton y Kailey Hyman.

A las 22, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $2800.

Nivel Cinco La sala Lugones dedica su pantalla al realizador y artista multimedia Chris Marker. Nivel Cinco cuenta con actuaciones de Catherine Belkhodja y Nagisa Ōshima. Laura recibe el encargo de terminar el guion de un videojuego dedicado a la batalla de Okinawa (tragedia casi desconocida en Occidente, pero determinante en el fin de la Segunda Guerra Mundial). El objetivo del juego no consiste en modificar el curso de la Historia, sino reproducirla tal y como fue. Pero, al trabajar sobre Okinawa, Laura se topará en Internet con una misteriosa red paralela de informadores y testigos de la batalla. Así, conocerá aspectos de la tragedia que empezarán a interferir en su propia vida. Como todos los videojuegos, Level Five avanza por niveles. Laura y su interlocutor, intoxicados por su misión, acabarán por componer una metáfora de la vida, distribuyendo los "niveles" a todo lo que les rodea. ¿Alcanzará Laura el Nivel Cinco?

A las 15 y a las 21, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $5500.

MÚSICA

Selene Erbes + Ernesto Romero Como parte del ciclo Visäge del Rojas se presenta Conexiones, un proyecto de performance/composición en tiempo real utilizando preamplificadores, seguidores de envolventes y procesadores espectrales y temporales de los sistemas modulares buchla para transfigurar el material sonoro de la flauta entablando un diálogo de transferencias electroacústicas surreales. Erbes es flautista, compositora e improvisadora, se ha desempeñado en distintos ensambles. Su formación estable toma el nombre de Klauss, junto al tecladista Ernesto Romero, quien estudió sonido en La Siesta Del Fauno, uno de los laboratorios de música electrónica más importantes del mundo.

A las 20.30, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $5000.

MIÉRCOLES 30

ARTE

Jorman Eternas: rostros del mito, la historia y la imaginación es una exposición de pinturas del artista colombiano residente en Buenos Aires, curada por Cristina Santa Cruz. Se trata de 16 retratos de gran formato, realizados en óleo, que recorren la particular mirada del artista sobre el universo femenino, su emotividad, su sensibilidad, su belleza y su fuerza. Pero es más que eso. Se trata de un espejo múltiple donde lo femenino se manifiesta como idea, emoción y profunda belleza gracias al trabajo de Jorman, nacido en 1994, que viene desplegando su obra a lo largo del mundo.

Hasta el 15 de junio, de miércoles a domingos de 15 a 20, en la Casa del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

Intervenciones mínimas La cuarta edición del programa del museo exhibe obras de artistas contemporáneos, en diálogo con la colección permanente del Larreta. El visitante podrá hallar piezas nuevas que le remitan a temas, técnicas, materialidades y planteos visuales en relación a una colección histórica, sin interferir con el recorrido habitual por las salas. En esta edición, se presentarán obras de las artistas rosarinas Florencia Echevarría, Laura Echenique y Rosario Farías.

Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19, sábados, domingos y feriados de 11 a 20, en el Museo Enrique Larreta, Av. Juramento 2291. Entrada: $1500.

MÚSICA

Juan López + Elmalamía El cordobés Juan López (foto), presenta canciones de su celebrado disco Culiado hasta sus más recientes lanzamientos. Una oportunidad única con muchos invitados especiales. Juan López abrió su camino musical en 2017 con su disco Yogurt con frutillas. Desde entonces, es conocido en la escena local como representante del indie pop romántico. En sus canciones y estética se perciben referencias de otros artistas contemporáneos como Cuco y Boy Pablo. Esta noche comparte escenario con tres artistas emergentes de la escena chilena como Elmalamía, Heartgaze e Idea Blanco.

A las 22, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $12000.

Johansen + Liniers En medio del lanzamiento de su nuevo disco en vivo grabado en Madrid, el músico vuelve a Buenos Aires junto al dibujante para presentar y celebrar su histórico show. Kevin Johansen y Liniers están celebrando los 15 años de su show juntos, con una gira que los sigue llevando por varios continentes y ciudades, donde los esperan felices para presenciar ese espectáculo lleno de canciones, dibujos, amistad y mucho humor.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $35000.

La Fernández Fierro Esta banda que desde 2001 revolucionó la escena con su propuesta musical y estética transgresora, continúa con sus poderosos shows de tango under en los que presenta los temas de su séptimo álbum de estudio titulado Basta. La Fierro propone en este trabajo un recorrido por composiciones originales de Yuri Venturin (que además de la dirección musical es la voz de la banda e incluso toca el contrabajo). También, de autores contemporáneos como Palo Pandolfo, Lele Angeli, Tape Rubín, Santiago Bottiroli o Silvio Cattáneo.

A las 21 en el CAFF, Bustamante 772. Entrada: desde $13000.

JUEVES 1

ARTE

El gay más famoso de Chile Luego de cuatro exitosas temporadas en Chile, sigue en Buenos Aires la obra Daniel, voy a ser el gay más famoso de Chile, dirigida por Ramón Mazuela Falchetti. Basada en hechos reales y con elenco argentino, la obra ofrece una mirada profunda y conmovedora sobre la vida de Daniel Zamudio, un joven cuya historia es un recordatorio poderoso de la lucha por la aceptación y el amor. La obra presenta su vida de manera cruda y melancólica, explorando su relación con su familia, su novio y sus asesinos.

A las 20, en el Teatro Buenos Aires, Rodríguez Peña 411. Entrada: $15000.

MÚSICA

Fonso y Las Paritarias Lucas Difonzo forjó su carrera como un emblema del “do it yourself”. Desde su debut con Zugswang en 2015 hasta su evolución en Wedding en 2020, pasando por Some Plays en 2017, el músico oriundo de Castelar siempre se guió por la experimentación radical. En su quinto disco homónimo, Fonso y Las Paritarias reivindica las canciones como hecho colectivo. En la mesa ancha de su nuevo trabajo, sientan al rock y la tradición folklórica pero también a la poesía y el arte popular.

A las 20, en Niceto Vega, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $13000.

TEATRO

Flores muertas Se estrena la obra escrita y dirigida por Natalia Villamil. Con Matilde Campilongo, Yanina Gruden, Aldana Illán, Sergio Mayorquín, Juan Tupac Soler, Liliana Weimer. En la ciudad de Barcelona madre e hijo se debaten entre la nostalgia y la vida. Mientras tanto en Buenos Aires una muerte inesperada reúne a toda la familia en un tragicómico ritual velatorio. Flores muertas es un drama vincular. Un poema almodovariano de amor y de ausencias.

De jueves a domingo a las 21, en el Teatro Cervantes, Libertad 815. Entrada: $12000.

ARTE

Los vientos de tu casa Esta muestra exhibe obras de Bárbara Arcuschin, Cynthia Carllinni, Pablo Insurralde, Paula Picciani y Vicky Pujol Ferrari, bajo la curaduría de Sergio Bazán.Cinco artistas jóvenes, de diversas trayectorias, se reúnen bajo el desafío de bucear y friccionar con una idea: los vientos de tu casa. La frase del título, Los vientos de tu casa: reflexiones en torno a la intimidad y el pasado remite al cúmulo impreciso de experiencias que, con esa modalidad nítida y a la vez difusa en que se presentan las rémoras del pasado, son capaces de reaparecer y exhibir sus huellas.

Hasta el 31 de mayo, de miércoles a sábado de 16 a 20, en Fundación Cazadores, Villarroel 1438. Gratis.

VIERNES 2

CINE

Las amigas Se presenta la segunda proyección pública conjunta del mediometraje Las amigas que se complementa con el cortometraje Las sombras, ambos realizados por el realizador Paulo Pécora. Serán proyectados en su formato fílmico original con música en vivo de Hernán Hayet en armonio y percusiones y Cecilia Simone, en gong. Se trata de las dos primeras partes de una trilogía de films de terror protagonizados por mujeres y realizados en formatos fílmicos de paso reducido como parte de un proyecto vinculado con el cine onírico experimental.

A las 19, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

Tesis sobre una domesticación ¿Cómo sería un mundo en el que una travesti, como cualquier otra persona, pudiera llegar a la cima del poder económico y social? ¿Qué conflictos tendría? Javier Van de Couter y Camila Sosa Villada presentan una película que explora temas como el deseo, la identidad y la familia queer, con una mirada algo futurista. Un verdadero desafío a los discursos homofóbicos y transfóbicos de estos tiempos. La película es una adaptación de la novela de la propia protagonista y tuvo su estreno en la última edición del Bafici.

A las 20.50, en el Cine Arte Cacodelphia, Roque Sáenz Peña 1150. Entrada:$8000.

ARTE

Bailan como muñecos Como parte del ciclo El Borde De Sí Mismo curado por Alejandro Tantanian, puede verse la obra Bailan como muñecos mis anhelos por volver a la escuela de Ignacio Bartolone. Unos niños viejos con delantales negros se abren paso en una noche de blanca oscuridad. La voz macabra de un maestro enigmático los guía hacia el inimaginable país de la educación pública. Intérpretes: Gogó Maldini, Eugenio Schcolnicov, Jorge Eiro y Manuel Attwell. Todas las funciones se presencian de pie.

A las 20, en el Museo Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: $6000.

TEATRO

Gaviota La vida se asemeja al escenario abandonado y carcomido de la obra de teatro a la vera de un lago, con el viento agitando el telón a la intemperie que suena como el llanto del derrotado. Masha intenta armar los retazos de esta historia de amores que no se corresponden, de sueños que se rompen al cumplirse y del dolor que se acumula con los años. Actúan Raquel Ameri, Paula Fernandez Mbarak, Pilar Boyle, Marcela Guerty, Clarisa Korovsky, Romina Padoan, Muriel Sago. Dirige Guillermo Cacace.

A las 21, en Apacheta, Pasco 623. Entrada: $22000.

Rabia La aclamada novela de Sergio Bizzio llega adaptada al teatro de la mano de ClaudioTolcachir en colaboración con Lautaro Perotti, María García de Oteyza y Mónica Acevedo. La obra homónima se convierte en un monólogo que es una espiral claustrofóbica y de violencia latente. Rabia cuenta la historia angustiosa de Jose María, que tras un grave incidente se esconde en la buhardilla de la mansión donde trabaja su amor, Rosa. Allí se convertirá en un fantasma testigo de la vida de los dueños y de Rosa, sin poder hacer nada ante las injusticias de las que es testigo. Tendrá que ingeniárselas para vivir desde la buhardilla al tiempo que deberá huir de su propio yo interior.

A las 20.30, en Timbre 4, México 3554. Entrada: $27000.

SÁBADO 3

MÚSICA

El Conjuro + los Techistas El Conjuro De Las Cumbias Tristes es un trío formado por Barby Aguirre en voz y percusiones, Santiago en guitarra eléctrica y Andrés Tersoni en contrabajo toca principalmente composiciones propias, entre cumbias, boleros y algún otro ritmo pero pasados por un tamiz algo fuera de todo género. Junto a ellos, Juan Pablo Fernández y Los Techistas del Apocalipsis (foto) vuelven a presentarse recorriendo en un nuevo formato canciones de Acorazado Potemkin, Pequeña Orquesta Reincidentes y otras de su repertorio solista. Con Mateo Baudino en guitarra, Pipa Dellamea en bajo, Ramiro Vergara en bajo, guitarras y coros y Pablo Olivera en percusión.

A las 20, en el CAFF, Sánchez de Bustamante 772. Entradas: $15000.

Quesada + Krygier Experimenta #01 es un ciclo que apunta a la experimentación en el campo de las artes vivas. Artistas que investigan la danza en cruce con la música y el espacio. Hoy se presenta Simpática: ensayos preliminares del proyecto latente. En su cuarta colaboración, Marina Quesada y Axel Krygier (foto) hacen foco en las interacciones encadenadas entre diferentes elementos: un latido que genera movimiento, un movimiento que altera la voz, una voz que influye en un objeto, un objeto que dispara una emoción, una emoción que evoca una canción y así sucesivamente.

A las 20, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

TEATRO

Flores arrancadas a la niebla Se estrena la obra de Ana Padilla con actuaciones de Alejandra Arístegui y María Seghini. Un tren, un viaje, un encuentro, dos mujeres: Aída y Raquel. Cada una lleva consigo su propio mundo, discrepan, se cuestionan, pero pronto se ven hermanadas por el dolor del desarraigo y la soledad que supone el destierro. Flores arrancadas a la niebla es una obra habitada y vivida por mujeres abiertas al dolor y al goce. Un texto lleno de lirismo y de un sentido del humor reconfortante.

A las 18, en el Patio de Actores, Lerma 568. Entrada: $12500.

Nos arrancaría de este lugar Pablo empieza un viaje sin fecha de regreso. Juana, su novia, lo espera; cuando él vuelva, se van a casar. Los días pasan y no hay noticias. Un elenco ensaya una obra a punto de estrenar. Juana lo ve a Pablo en sueños que son más terribles que cualquier bomba. Nos arrancaría de este lugar para siempre es una ficción dentro de otra ficción sobrevolada por la realidad de una guerra no tan lejana. Dirige Diego Faturos.

A las 18.30, en Timbre 4, México 3554. Entrada: desde $15000.

Monte Chingolo Alejandro Viola dirige una obra con Elvira Massa, Martha Rodríguez y Junior Pisanú. 23 de diciembre de 1975. Gobierno de Isabel Perón. Monte Chingolo. Sur del conurbano bonaerense. Vísperas de Nochebuena. Casa de barrio. Dos hermanas se aprontan con alegría para los festejos. Preparan el patio para recibir a la familia. Música. Luces de colores. Panes dulces. Al atardecer, a pocas cuadras, en el batallón militar Domingo Viejobueno, una célula guerrillera del ERP intenta el copamiento y robo de varias toneladas de armas, enfrentándose con el ejército argentino. Un joven militante, herido, huyendo de las balas cae en el patio de esas hermanas. La decisión es entregarlo o protegerlo.

A las 20, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $7500.