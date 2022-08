El sábado se conoció la impactante noticia, después de diecinueve allanamientos que dejaron cincuenta detenidos en la Ciudad de Buenos Aires. Miembros del Departamento Trata de Personas de la Policía Federal desbarataron una banda acusada de dedicarse a la captación de personas para someterlas a la explotación sexual y laboral, bajo la fachada de una escuela de yoga que funcionaba con los modo sy tècnicas de una secta.

Pablo Salum, el principal denunciante en la causa que terminó con el desbaratamiento de esta secta que tenía su centro de operaciones en el barrio porteño de Villa Crespo, relató que fue el primer niño víctima de la organización, y contó los abusos que sufrió durante los años en que estuvo captado.

Salum relató que fue el primer niño captado por la secta cuando tenía 8 años y recordó que "la primera reunión que fuimos éramos 4 personas, yo fui el primero niño en ser captado. Luego fue creciendo rápidamente y éramos más de mil personas", agregó.



Relató que, en principio, era una escuela de filosofía, de "cultura New Age", donde se practicaba yoga y a la que su madre acudió por un problema de salud. Explicó que el lugar fue creciendo y "empezó a tener más adeptos, la captación y el sometimiento fue empeorando. Pasé de tener una familia hermosa a no tener nada. Nos dejaron totalmente destruidos", lamentó. Y describió situaciones de espanto: "Los nenes era obligados a tener relaciones sexuales con adultos y con sus propios padres", aseguró.

Salum fue el primer niño que logró escapar y denunciar lo que estaba sucediendo en esta secta llamada "Escuela de Yoga" y las primeras presentaciones las realizó entre 1991 y 1992, pero entonces "quedaron en la nada".



La secta desbaratada tenía base en la Argentina, pero contaba con sedes en el extranjero, y el principal delito que le imputa la justicia es la trata de personas con reducción a la servidumbre mediante la coerción.



"Estoy mal, estoy conmovido, son más de 30 años de lucha y tomé la decisión de hablar porque veo ciertos medios allegados a la organización que la defienden. Ellos tienen a mi familia y no me dejan otra opción que salir a hablar", afirmó el joven.



Al hablar de su ingreso a la secta, dijo que su mamá "tenía un problema de salud y fue a diversos médicos y no le encontraban el problema, por lo cual comenzó a ser captada por distintos gurúes, entre ellos Juan Percowicz, un contador público que se había convertido en un gurú de filosofía yoga del cuarto camino".



"En ese momento fuimos la tercera y cuarta persona en ingresar a la organización y fui el primer niño en ser captado a los 8 años", añadió.