La auditoría de los planes Potenciar Trabajo arrancó con polémica en Tucumán. El diputado provincial Federico Masso (Libres del Sur) denunció que en la localidad de Alderetes “el municipio llamó a auditar a sus propios beneficiarios”, y cuestionó la transparencia del procedimiento, que comenzará este martes. El punto cuestionado es que las personas que tienen un Potenciar deberán presentarse para ser controlados, pero la regional tucumana de la Universidad Tecnológica Nacional todavía ni siquiera ha recibido el formulario con la encuesta que sus alumnos deben realizar. Esta situación irregular fue confirmada por el decano de la Facultad Regional de la UTN.

Alderetes es parte del conurbano de la capital provincial. La intendencia publicó en su página de Facebook la convocatoria para que los beneficiarios del Potenciar Trabajo se presenten esta semana a validar sus datos, con un cronograma según la terminación del DNI. Concretamente, este martes serán censados quienes tengan documentos terminados en 0 y 1 y el miércoles los con DNI terminados en 2 y 3. En su comunicado de prensa, el municipio recordó que el llamado es vinculante y se corresponde “con una estricta exigencia del gobierno nacional”, es decir que quienes no certifiquen que realizan una contraprestación perderán el plan.

Sin embargo, el diputado Masso denunció que el control lo hará la intendencia. “Los van a auditar solos, sin la participación de las universidades. Las reglas tienen que ser claras e iguales para todos, no puede la municipalidad auditar a sus propios beneficiarios ni auditar a los de las organizaciones sociales sin presencia de las universidades. No creo que la Universidad Tecnológica se preste a convalidar la auditoría cuando hasta el día de hoy no tienen ni siquiera la encuesta. No les llegó la encuesta, y una vez que les llegue necesitan un tiempo para capacitar a los alumnos”, señaló el legislador.

Consultado por Página/12, Juan Campos, decano de la Facultad Regional de Tucumán, confirmó que su casa de estudios todavía no recibió el cuestionario. “No conocemos la encuesta, la estamos esperando”, se limitó a señalar sobre el punto.

El decano confirmó que la UTN tiene un convenio para realizar las auditorías y debe encargarse de hacer las encuestas con sus alumnos. “No conozco (el llamado de la intendencia a comenzar la auditoría mañana). Estamos esperando el contacto para ver cómo es la encuesta y capacitar a los alumnos”.

El diputado Masso planteó que las organizaciones sociales, en esta situación, se ven obligadas a hacerse escuchar. “En Tucumán los movimientos somos los únicos que sostenemos el trabajo social, los únicos que tenemos emprendimientos de carpinterías, de huertas. Ante una convocatoria a auditar en estos términos, lo único que se puede pensar es que hay algo dirigido. Tenemos que levantar la voz porque si no, nos van a pasar por encima”.

“El problema de esto, que el gobierno creo que no mide, es que quitarle a una persona hoy los 25 mil pesos de un Potenciar es una locura por la situación que se vive. La encuesta es una ratificación de datos, pero hay mucha gente que no terminó la primaria, que es analfabeta, estamos trabajando con ellos pero no se los puede censar sin la garantía de las universidades cuando el gobierno quiere dar de baja 300 mil planes por exigencia del Fondo Monetario Internacional. Nosotros pedimos ser parte de la auditoría, porque están instalando la idea de que los planes llegan como llegaban los famosos planes trabajar, en los ‘90, y no es así. Hoy gestionás, tenés que acreditar la contraprestación, mes a mes tenés que cumplir con las asistencias, mandar el plan de trabajo. Entonces, mínimamente queremos que nuestra unidad de gestión y las universidades estén presentes. Si va a auditar la intendencia, ya no es transparente”.

El diputado aseguró que la universidad “no estaba al tanto de la convocatoria a auditar esta semana y no creo que ponga en juego su nombre”. “La situación es muy angustiante, en Tucumán hay hambre en serio, si recorrés los barrios la gente te pide comida. Hoy por hoy es fácil anunciar, como dijeron Sergio Massa y Juan Zabaleta, que hay 300 mil planes mal dados. Pero los otorgó el propio Ministerio de Desarrollo Social. Hoy los planes se cruzan con las bases de datos, si conseguís empleo o si te comprás una moto de un modelo posterior a 2010, el plan se cae, y sin embargo dicen cualquier cosa para estigmatizar”.