El bloque del Frente de Todos (FdT) de la Legislatura porteña presentó un pedido de informes por la presencia de asbesto en los talleres de subte ubicados junto a una escuela y un jardín de gestión estatal del barrio de Caballito. Entre otros puntos, el pedido apunta a saber si el Gobierno porteño realizó evaluaciones del lugar y del posible efecto en los estudiantes, y si tiene previsto retirar el material que, según indican los y las legisladoras firmantes, "pone en riesgo a cientos de niños y adolescentes que asisten al edificio escolar". Por su parte, el gremio docente UTE-Ctera exigió que se hagan estudios de impacto ambiental con "carácter urgente".

Como informó este diario la semana pasada, las familias de la escuela primaria Organización de Estados Americanos y del jardín El Tranvía de Caballito se enteraron de la presencia de asbesto en los talleres Bonifacio y El Polvorín, que dan al patio de los dos establecimientos, a través de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP). Integrantes de la Secretaría de Salud Laboral de ese gremio lo confirmaron al reunirse con directivos del colegio para informarles los resultados de uno de los estudios que realizan desde 2018, año en que se conoció que en varias formaciones de la flota de subte compradas en 2011 por la gestión de Mauricio Macri se había detectado la presencia del material potencialmente cancerígeno.

En medio de la incertidumbre generada por la situación, y ante la falta de respuestas por parte del Gobierno porteño, legisladores y legisladoras del FdT tomaron el reclamo para pedir explicaciones en la Legislatura. "En el caso de los talleres El Polvorín y Bonifacio, la presencia de asbesto en sus instalaciones resulta sumamente grave. Además de afectar potencialmente a los trabajadores de Subterráneos de Buenos Aires S.E (SBASE), pone en riesgo a cientos de niños y adolescentes que asisten al edificio escolar lindante", expresa el pedido de informes, presentado por el diputado Matías Barroetaveña con el apoyo de María Bielli, Ofelia Fernández, Claudio Morresi, Maia Daer y Lucía Cámpora.

"Resulta urgente poder conocer y comunicar a la comunidad educativa cuál es la situación, a los fines de garantizar debidamente el derecho a la educación y a la salud", agregan los y las legisladoras. Es que la preocupación escala a medida que las familias no obtienen respuestas. La semana pasada, la dirección del colegio elevó un pedido para que se detenga uno de los hornos de los talleres, cuya chimenea da directamente al patio, y para que comience el "retiro cuidadoso, programado, pronto y con aviso a las escuelas del resto de materiales positivos de asbesto".

En la reunión que las familias tuvieron con directivos del colegio no participó ningún representante del GCBA. Desde SBASE, en tanto, reconocieron a este diario que en el lugar funciona un "depósito transitorio para residuos con asbesto" en proceso de eliminación, aunque aseguraron que no es posible que el material llegue al colegio. Familias del jardín comentaron ahora a Página 12 que el sábado la empresa tomó muestras del lugar para analizarlas, pero hasta ahora no tienen respuestas oficiales.

En este sentido, las y los legisladores exigen al oficialismo que indique, entre otros puntos, "si ha realizado algún estudio para determinar la presencia de asbesto en distintos ámbitos y materiales presentes en los talleres". Además, piden que confirmen si en los talleres a cargo de SBASE y Emova -- ex Metrovías -- funciona o no un horno activo y si se ha realizado "una evaluación sobre el mismo para determinar si éste arroja humo con restos de asbesto hacia los patios". También se solicita que el GCBA "indique si está previsto el retiro seguro de todo material que contenga asbesto de dichos talleres".

A los reclamos también se sumó el gremio docente UTE-Ctera, cuyos representantes participaron de las reuniones que la dirección viene teniendo con las familias de los establecimientos ubicados en Avenida Del Barco Centenera al 700. En un comunicado, el sindicato exigió que el GCBA "intime a las empresas responsables de los talleres a que, con carácter urgente, deje de funcionar el horno". Con la misma premura manifestaron que "también es fundamental que se hagan estudios sobre el impacto ambiental en el aire". En el pedido de informes, el bloque del FdT también solicita saber "si está previsto realizar algún tipo de evaluación del riesgo para la salud de los estudiantes y docentes de dichas instituciones".

Según la notificación elevada por la dirección del colegio a la Supervisión del Distrito Escolar N°8, los materiales tóxicos encontrados en los talleres son, entre otros, "un extenso techo con amianto, gran cantidad de chatarra, vagones, y un horno activo que arroja humo con restos de asbesto hacia los patios". En el lugar se guardan vagones con presencia de asbesto de diversas marcas, como Mitsubishi, Gee, Fiat, Nagoya y Le brugeoise.

Por la presencia de asbesto en las formaciones de subte existe un litigio judicial que tramita desde que en 2019 la AGTSyP presentó una acción de amparo ambiental. El año pasado, la Justicia dictó una cautelar en la que ordenó que SBASE y el GCBA tienen que informar sobre el amparo y la presencia de asbesto en las comunas donde se encuentra el material. Según aseguran desde el sindicato, al día de hoy esa cautelar todavía no se cumple.