El titular de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, dialogó en exclusiva con IP Noticias sobre la primera marcha que las centrales sindicales realizarán durante la gestión del gobierno de Alberto Fernández y aclaró que la movilización será para "denunciar un intento desestabilizador y apoyar al Gobierno".

"La marcha es para denunciar un intento desestabilizador y apoyar al Gobierno a enfrentar a estos sectores. A esto se le suma la cúpula judicial que intenta proscribir a la vicepresidenta Cristina Kirchner, como hicieron en Brasil con Lula da Silva", sostuvo el dirigente.

Sobre los cuestionamientos de los sectores de izquierda por la demora de los sindicatos en salir a las calles, Yasky apuntó: "Me hubiese gustado ver a la izquierda movilizando contra Mauricio Macri con la misma fuerza que lo hace ahora. El problema no empezó con la asunción de Alberto Fernández, empezó con Macri. Si este gobierno se debilita más, lo que gana es la derecha y no los sectores populares. Este contexto explica nuestra decisión de salir ahora, ir contra el Frente de Todos sería un error".

