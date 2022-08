El 1 de agosto pasado Miriam Lewin, defensora de la Defensoría del Público participó de una mesa debate en la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) sobre comunicación con perspectiva de Derechos Humanos. Al momento del intercambio, la abogada Ivana Cattaneo que lleva adelante causas judiciales por violencia de género, habló sobre los abusos sexuales en las infancias y las causas de revinculaciones forzosas.

Posteriormente, y sin dar nombres, una madre quiso exponer su relato sobre una causa de alimentos, régimen de cuidados, abuso sexual y revinculación forzosa. Comentó la situación de violencia tanto de ella, como la que atraviesan sus hijos. La exposición de la situación derivó en la denuncia tanto a la madre como a su abogada Ivana Cattaneo. Fue presentada por el abogado del progenitor ante el juez de la Cámara Segunda en lo Civil y Comercial y Minas, Walter Peralta por haber expuesto la situación.

El abogado solicitó que se le imponga una multa de 100 mil pesos y a la letrada sanciones por violar la medida de difundir información de la causa. Presentada la denuncia, Peralta no informa a la otra parte y emite un decreto donde solicita al Ministerio Público de la Defensa se expida. Por lo que la defensa de la madre presentó un recurso de reposición no solo por no correr vista sino porque “no permitió ejercer el derecho a defensa”.

Según el recurso al que tuvo acceso La Rioja/12, se pide la nulidad del decreto emitido por el juez. “En ningún momento se ha mencionado nombres, sino que se ha referido a abogados que desde hace un tiempo a la fecha se dedican a descalificar mediante epítetos misóginos a las mujeres de esta provincia, con el afán de lograr la impunidad para sus defendidos”, expresa en sus argumentos y afirma que “nunca menciono el nombre del progenitor de sus hijos”.

La periodista Manuela Calvo, presente en la mesa de debate también aparece en la denuncia. Consecuencia de haber publicado la charla de la universidad en sus redes sociales, en la denuncia presentada piden que citen a declarar a la comunicadora, cuyo domicilio fue allanado en junio. Realizó un documental, que nunca se estrenó, sobre el caso de Arcoiris, una niña que fue revinculada con su familia paterna a pesar de las denuncias por abuso contra su abuelo.

“Como corolario de todo lo expuesto nos encontramos con que también la contraparte ataca la actuación Manuela Calvo que en ningún momento de la conferencia se refirió a este caso en particular ni a ningún otro caso, sino que brindo consideraciones generales sobre el derecho que les asiste a los comunicadores sociales dentro de un marco de libre expresión”, dijo Cattaneo.