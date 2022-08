"Los chicos han tenido una discusión y ahora tienen que reflexionar. Nada más. Es simple", dijo el vicepresidente de Boca., Juan Román Riquelme, en declaraciones televisivas poco después de conocerse que Darío Benedetto y Carlos Zambrano, protagonistas de una pelea a golpes de puño durante el entretiempo del clásico del domingo pasado ante Racing en Avellaneda, no serán tenidos en cuenta para los próximos dos partidos: este miércoles ante Rosario Central en la Bombonera y el próximo domingo contra Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Consultado sobre si le molestó que Benedetto y Zambrano se hayan trenzado a golpes de puño en la manga, Román gambeteó las polémicas y solo expuso su sorpresa: “He tenido la suerte de ser jugador de fútbol y mayormente las discusiones entre los compañeros se dan en los entrenamientos, en algún reducido que por ahí se pegan una patada o un insulto. Más de una vez los inconvenientes son ahí. En un partido oficial es raro, porque vos estás enojado con el rival. Te terminás peleando con el contrario”, señaló Riquelme quien en todo momento de la entrevista con ESPN intentó poner paños fríos a la situación y pasar rápidamente de página: “Ahora es momento de que los chicos piensen, reflexionen y ya está. Hay que seguir para adelante. Estamos muy contentos".

Respecto sobre si tendrá una nueva charla con ambos, Riquelme aseguró: “Siempre hablo con los jugadores. Ellos han tenido sus charlas después del vestuario, también en el hotel. Hablaron y aclararon las cosas. Son gente grande y esperemos que no se vuelva a repetir”. Y cerró con una frase potente: “Ellos son ídolos y tienen que saber que son profesionales y dar el ejemplo porque los chicos copian todo”.



Luego de responder otros temas sobre la candente actualidad de Boca, Riquelme criticó que se produzcan filtraciones al periodismo sobre lo que sucede puertas adentro del vestuario. "Yo no estuve ahí adentro -dijo-, no sé por qué fue la discusión. Pero aunque supiera no lo diría, porque las cosas que pasan en el vestuario se quedan ahí, me sorprende que ustedes se enteren de todo".

Los contratos de Rossi e Ibarra

Por otra parte, Riquelme ratificó que tanto el técnico Hugo Ibarra como el arquero Agustín Rossi cumplirán sus contratos en el club: el técnico lo hará hasta diciembre de 2022 y el arquero hasta junio de 2023. "Ibarra tiene contrato hasta fin de año, las cosas están clarísimas. No tengo nada que aclarar. Dirigió más de un año la Reserva y ganó dos campeonatos, tiene merecido estar donde está. Es un ídolo de la institución, de seis Copas nos regaló cuatro", dijo sobre la continuidad del entrenador.

En cuanto a la situación de Rossi, Riquelme señaló: "Hicimos la primera propuesta a finales de marzo, le ofrecimos renovar hasta 2026 porque estamos con mucha ilusión de que se quede por muchos años. A las horas, su representante nos dio su respuesta y nos sorprendimos porque pensamos que se había equivocado. Hace 20 días se le hizo un ofrecimiento muy importante, pero nos comunicó que no va a renovar. Lo vamos a disfrutar hasta el 30 de junio y nos da felicidad que la gente lo trate con mucho cariño, como al resto de los jugadores".

Sobre Chiquito Romero

También Riquelme hizo referencia a la llegada de Sergio Romero como nuevo arquero para reemplazar a Rossi. "Ahora tenemos la suerte de traer a una estrella como Sergio Romero -señaló- El problema más lindo que puedo tener es cuando tengo tres o cuatro jugadores buenos por puesto. Es la primera vez que escucho que traigo uno bueno y es un problema. El competir hace que los jugadores sean cada vez mejores".

El Consejo de Fútbol

"Están haciendo las cosas muy bien de local. Está siendo muy fuerte, por más que se diga poquito. De visitante sabemos que nos está costando. Y es por eso que nos da alegría el segundo tiempo con Racing", puntualizó Riquelme sobre el desempeño del equipo en el actual campeonato. Y respecto del trabajo del Consejo de Fútbol señaló: "Yo del Consejo no soy. Estoy muy contento con la gente del Consejo por más que todas las cachetadas van para ellos. Están haciendo un trabajo impresionante y cuidando al club muchísimo".

Por último, Riquelme sostuvo que las salidas de Carlos Izquierdoz a Sporting de Gijón y Sebastián Battaglia como entrenador tras la eliminación ante Cortrinthians de la Copa Libertadores fueron todas por razones "deportivas" y no institucionales.