El presidente Alberto Fernández y el gobernador Ricardo Quintela encabezaron, este miércoles en el departamento Chilecito de La Rioja el acto por el aniversario de la muerte del general José de San Martín.

En el acto fueron adjudicadas 78 viviendas en el barrio Los Altos de Chilecito que corresponden al plan provincial de vivienda Hogar Riojano y 170 escrituras de casas en distintos barrios de esa localidad. Las viviendas cuentan con tres dormitorios, cocina-comedor y baño, con una superficie cubierta de 85 m2.

“En este tiempo tan ingrato que nos toca vivir, tras la enorme desgracia de una pandemia, tras la guerra en Ucrania, los movimientos militares en el mar de China donde todo el mundo se inquieta, la economía se mueve y hace que perdamos la paz, es donde más fuerte debemos ser y donde más nos deben inspirar personajes como San Martín, que fueron capaces de tanto”, dijo Fernández, al tiempo que afirmó: “En Argentina nos estamos recuperando, estamos creciendo y avanzando”.

“Le comentaba a Ricardo (Quintela) que estuve en YTEC, empresa de YPF, donde pude ver cómo se producen los primeros prototipos y cómo se van a producir las celdas de litio; litio que tienen los riojanos, los catamarqueños, salteños y jujeños. Entre Chile, Bolivia y Argentina están el 60% de las reservas de litio del mundo. La Argentina es la segunda reserva de litio del mundo. Lo que hemos visto es que la inteligencia argentina es capaz de convertir ese litio en celdas que van a generar la nueva energía del mundo, una energía limpia”, dijo el primer mandatario en referencia a su desarrollo en el país.

En este sentido, sostuvo en su discurso que “exportar el litio mineral tal como exportan hoy, tiene un precio, pero si exportan la batería de litio se multiplica por mil. La industrialización del litio genera trabajo para nuestra gente, desarrolla tecnología y esos son los desafíos que tenemos hoy en día” aseguró Fernández y anticipó que “el mundo que viene demandará alimentos, gas, litio, hidrógeno verde, todo lo que Argentina tiene y lo que debemos hacer es a todo eso agregarle el máximo valor con el trabajo argentino y desarrollar a la argentina en otros términos de igualdad”.

Por su parte, el gobernador Ricardo Quintela explicó que las viviendas entregadas se hicieron en parte “con fondos provinciales y otras, son la culminación de las que habían comenzado con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si la Nación no nos ayuda no podemos hacer nada, es imposible traer algo a nuestra provincia, porque la Nación pone la plata y la decisión política de generar las condiciones de vida dignas para nuestra gente”, expresó el Gobernador.

El plan de viviendas de Nación se enmarca en una inversión total que contempla la construcción de 4.959 soluciones habitacionales en toda la provincia por $24.719 millones. Hasta el momento, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat entregó en La Rioja 519 soluciones habitacionales y tiene otras 3.870 en ejecución.