Coldplay estrenó el videoclip de “Humankind”, canción que pertenece al último disco de estudio Music Of The Spheres, con imágenes de los mega espectáculos que realizó en la capital de México meses atrás, tomadas desde varios puntos de vista.



Se trata de un registro fílmico que realizaron los directores Stevie Rae Gibbs y James Marcus Haney durante la serie de recitales que el grupo británico realizó en abril pasado por Ciudad de México, en el marco de la gira internacional que comparte nombre con su álbum de estudio más reciente y por la cual vendrán a la Argentina entre octubre y noviembre de este año.

"El video de 'Humankind', protagonizado por los mejores fans del mundo", expresó en el anuncio que realizó la banda en sus redes sociales, como forma de agradecimiento por los cuatro conciertos con locaciones agotadas en el país azteca.



Al igual que en otras giras internacionales, las escenas del flamante videoclip demuestran que Coldplay se dedicó a dar un espectáculo a lo grande con shows de luces, bailes, intervenciones artísticas, y la carismática actuación de sus integrantes tanto arriba del escenario como entremezclados entre la multitud del público.

Por otra parte, las primeras escenas de "Humankind" fueron tomadas por un dron y se puede apreciar algunos de los sitios de interés más emblemáticos de la capital mexicana, tales como el Monumento a la Revolución, la Glorieta de Insurgentes, la estación del Metrobús Insurgentes, y otros. Asimismo, varias tomas fueron realizadas desde la óptica del público para capturar la efusividad y la alegría de los fanáticos.

Coldplay en Argentina

Tras el anuncio de su regreso a la Argentina en el marco de su nueva gira internacional Music of the Spheres, Coldplay logró 10 sold-outs en el estadio River Plate, en Buenos Aires, superando al ex Pink Floyd Roger Waters, quien había realizado 9 conciertos en el mismo lugar en el 2012. El grupo tocará frente a 600 mil espectadores los días 25, 26, 28, 29 de octubre y 1, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre.

En los primeros días de julio, la productora DF Entertainment a cargo de los diez shows de Coldplay en Argentina envió un correo electrónico a aquellas personas que compraron entradas para informarles sobre una modificación en la entrega de las mismas.

La empresa indicó un cambio en la forma de entrega para aquellas personas que compraron los tickets y solicitaron retirar los boletos en los puntos de canje: “Las entradas adquiridas con el método de entrega ‘RETIRO EN PUNTO DE CANJE’ serán completamente DIGITALES", explicaron en el mensaje.

En este sentido, los organizadores indicaron que antes del 20 de septiembre enviarán otro email con las nuevas instrucciones para los shows que comienzan en nuestro país el próximo 25 de octubre.

Además, señalaron que en ese mismo mensaje detallarán los pasos a seguir para descargar los tickets en la aplicación Quentro y destacaron que los espectadores no tendrán que retirar la compra presencialmente debido a que "no se distribuirán entradas físicas de este show en ningún punto de canje All Access”.



