Diego Maradona fue una inspiración para varios artistas, sobre todo en la música argentina. Muy recordados son los temas “Marado, Marado”, de Los Piojos, y “La Mano de Dios” , del "Potro" Rodrigo Bueno.



Sin embargo, quizás una canción no tan “popular” volvió a salir a la luz en estas últimas horas. Y es que “¿Qué es Dios?”, del grupo Las Pastillas del Abuelo, ahora quedará para siempre unida a un audio de Whatsapp que el propio “Diez” le envió a la banda.

El hecho sucedió esta semana en el programa Paren la mano, conducido por el streamer Luquita Rodríguez en Vorterix, en donde el cantante del grupo, Germán “Piti” Fernández, recordó que el excapitán de la Selección Argentina le envió un mensaje para agradecerle por la canción.

"Muchachos, la canción es maravillosa, no se le puede poner más nada porque, la verdad, el corazón que le meten... Y lo de mi vieja con mi viejo fue lo que dice la canción. Acá no hay nada de mentiras, nada de querer sacar provecho, ustedes lo hicieron de corazón y yo les agradezco con el alma, no solo la mía sino de todos mis hermanos y de mis viejos. Gracias, muchachos, nos vemos", fue el mensaje del Diez en aquella ocasión.

Sobre el final del audio se puede reconocer a un Diego visiblemente emocionado, recordando a sus padres, Doña Tota y Don Diego.

La letra completa de "¿Qué es Dios?"

Bajó una mano del cielo y acariciando su pelo

Rulo y señal de la cruz

La caricia de Jesús

Hizo posible el milagro

Convirtió la red en tierra

Del balón hizo palomas

Que aterrizaban su paz

En la isla soledad

Borrando una absurda guerra

Judas no juega esta tarde

Lo expulsaron por traidor

Y once apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo

Consultándole al señor

Y Jesús dijo “me voy

De tácticas ya no hablo

Pero un consejo les doy

La pelota siempre al diez

Que ocurrirá otro milagro”

El diez susurró a su oído

“Novia eterna, ven conmigo

Te llevaré de paseo

Que nos verá todo el mundo

Y sabrán cuánto te quiero”

La pelota enamorada

Blanca piel inmaculada

Se entregaba sin pudor

A suelas de terciopelo

De su eterno gran amor

El fut y gran as de baile

Comenzaban su paseo

Sobre la silueta lento convertia a los rivales

En estatuas de cemento

Gran amante por doquier

Danza el diez con su mujer

Caricias besos y abrazos

El diez haciendo el amor

Y el orgasmo fue un golazo

Rojo el sol gritaba gol

Sus rayos brazos en alto

Y Jesucristo a los saltos

Festejaban la proeza

Del señor diez y su alteza

Otro vuelo de palomas

Raudo viaje hacia el sudeste

Soberanía argentina

Banderas blanquicelestes

Adornan la gran malvina

Premios Nobel de la paz

Desde México a Fiorito

De Malvinas a Inglaterra que este loco diez bajito

Llenó de risas la tierra

Ya son risas que laten

Viendo en el diez al compadre

Genera risa latente

Su risa en todas las fotos

De los hijos combatientes

Y Jesús dijo “me voy

De tácticas ya no hablo

Pero un consejo les doy

La pelota siempre al diez

Que ocurrirá otro milagro”, no no no no

Gran amante por doquier

Danza el diez con su mujer

Caricias besos y abrazos

El diez haciendo el amor

Y el orgasmo fue un golazo, no no no no

Por tus milagros a mano

Y el milagro de tus pies

Por tus milagros a mano

Y el milagro de tus pies

Muchas gracias señor dios

Muchas gracias señor diez.