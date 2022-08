TEATRO

Jíjop

Un carpintero fabrica un nuevo muñeco, uno más entre los muchos que habitan sus estanterías repletas de cajas. Pero Jíjop cobra vida, se reconoce; asombrado, escapa. Quiere saber cómo es el mundo que lo rodea. Intrigado, entra en el rugido de la maquinaria urbana, que lo transforma, lo usa y lo cambia. Jíjop aprende, domina y avanza en los diversos niveles de la máquina y termina sometiéndola. Creado por el actor y bailarín Emiliano Larrea junto al director Gabriel Páez, en este universo fantástico y surrealista conviven distintos lenguajes escénicos, como el teatro físico, teatro negro, máscara neutra, herramientas expresivas de la técnica Lecoq y las danzas urbanas como el popping. El vestuario es de Azul Borestein, la escenografía de Martín Diez, ilumnación de Adrián Cintioli y música original de Raphaël Beau y Hugues Le Bars. Con Emiliano Larrea.

Domingo a las 17.30, en En Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $1200.

El tipo

Un policía conoce por casualidad a una chica en una pausa de su trabajo y desde entonces se obsesiona con ella. Confunde amor con manía. La sigue por las redes sociales, lee los libros que ella lee y canta las canciones que a ella le gustan. Todo desde la soledad de su casa y sus pensamientos. Se trata de una obra realizada por el mismo equipo de El amante de los caballos. La dramaturgia es de Lisandro Penelas, y la dirección de Ana Scannapieco, que explica que la historia que permite reflexionar sobre el mandato de la masculinidad, que aún rige gran parte de la sociedad. La iluminación es de Soledad Ianni, la escenografía y vestuario son de José Escobar y la asistencia de dirección de María Laura Tavacca. Con Lisandro Penelas.

Sábado a las 20, en Moscú Teatro Escuela, Ramírez de Velasco 535. Entrada: $1200.

MÚSICA

Océano rojo

Apenas un año después del indispensable La última luz de la ciudad, Sol Bassa ya tiene disco nuevo, con un título que, a juzgar por el hermoso arte de tapa firmado por Sofía Quirós, es inevitable pensar que hace referencia al color de su pelo. En esas aguas, en ese mundo es donde habitan arrebatadoras canciones como “Morir por vos (no puedo)”, del disco anterior, o “Fogones nocturnos”, apropiado primer corte del este cuarto opus de la otrora mejor representante del rock y blues porteño que ,disco a disco, tema a tema, ha ido saltando por sobre los límites de esa etiqueta, creciendo literalmente en público. Primero fue Dedos negros (2016), su disco de blues instrumental, después fue el turno de Calles de tierra (2018), donde se atrevió a cantar, y la pandemia aceleró su crecimiento, demostrado en el EP Errores coleccionables, pero que en los últimos dos discos terminó de tomar forma, sin perder nada pero sumándolo todo. Hagan play en “Estrella negra”, el tema que abre Océano rojo, y escúchenla cantar: “Me siento poseída/ llena de satisfacción”. Y ojo que esto recién empieza.

Zentaura

Después de sacar tres simples en lo que va del año, "Eto bb", "Del cosmos" y "Todo el brillo", el cuarto estreno del 2022 de Julián Desbats se presenta como el primer anticipo de su nuevo disco solista. Cantante y guitarrista de Lxs Rusxs Hijxs de Putx, el zarateño lleva en paralelo una carrera solista que comenzó con el album Tarado (2015), siguió con Culebrón (2017) y después en Verso (2021). En esta primera muestra de lo que sera su cuarto trabajo está acompañado por ese duende que se hace llamar Dani Umpi, compañero ideal para un pegadizo electropop bailable con reminiscencias al sonido de comienzos del nuevo siglo.

ONLINE

Un equipo muy especial

“This used to be my playground” cantaba Madonna en el tema principal de la banda de sonido de A League of Their Own, el film de Penny Marshall protagonizado por Tom Hanks, Geena Davis y la propia cantante que narraba el nacimiento del primer equipo femenino profesional de la liga de béisbol norteamericana en los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial. Los ocho episodios de esta remake, que ya pueden disfrutarse en Prime Video, elevan a la enésima potencia los componentes feministas de la original de 1992, a los cuales se les suman las reflexiones sobre los conflictos raciales y diferencias sexuales que hoy por hoy parecen casi obligatorias. El tono amable del largometraje de Marshall sigue presente, pero ahora es el personaje interpretado por Abbi Jacobson –a su vez cocreadora y guionista de la serie–el encargado de guiar el relato, una joven de pueblo chico que llega a Chicago para probarse en el equipo que recién se está conformando, ante la burla heteronormativa de propios y ajenos.

She-Hulk: defensora de héroes

“No me hagas enojar; no te agradaría si estoy enojada”, dice Jennifer Walters a cámara en el tráiler. La cosecha del UCM nunca se acaba y ahora, como parte de la Cuarta Fase, le ha llegado el turno a la abogada solterona que, por esas cosas de la vida –y como su contraparte masculina– puede transformarse en una mole verde de enorme estatura y gran poder físico. La canadiense Tatiana Maslany en la encargada de darle vida a la superheroína de Marvel, acompañada en el reparto por figuras de la talla de Tim Roth (Emil Blonsky, es decir: Abominación) y Mark Rufallo como Bruce Banner (y también el Hulk inteligente, por supuesto). El primero de los nueve capítulos de media hora ya está disponible en Disney+.

CINE

Men: terror en las sombras

Alex Garland, el director de Ex Machina y Aniquilación, está de regreso con su última película, ejemplar perfecto de eso que algunos han dado en llamar “terror elevado”. Es que este relato lleno de recovecos y traumas psicológicos es una vuelta de tuerca (varias vueltas, en realidad) al clásico relato de damiselas en apuros. Es que Harper (impecable, como siempre, Jessie Buckley) no es perseguida por un monstruo o un asesino suelto de estirpe clásica, sino por una serie de hombres de aspecto similar, en todos los casos interpretados por Rory Kinnear. Luego de la trágica muerte de su esposo, la protagonista decide alquilar una casa de campo en el interior de Inglaterra para iniciar el proceso de sanación de sus heridas, pero los fantasmas del pasado reciente comienzan a hacer de las suyas a poco de instalarse en el nuevo hogar. Los últimos veinte minutos son un verdadero tour de force de imágenes potentes y ultra gore, ilustración literal de los apretados corsés de la masculinidad más tóxica.

Cien años de Pasolini

Con la excusa de los cien años de su nacimiento, la Sala Leopoldo Lugones (Av. Corrientes 1530) está homenajeando al gran cineasta italiano a partir de un programa que reúne diez de sus títulos más famosos. Hoy a las 14.30 podrá verse El evangelio según San Mateo (1964), particular aproximación a la vida de Jesucristo que le valió más de un pedido de censura en el momento de su estreno. Unas horas más tarde, a las 21, le llega el turno a su ópera prima, Accattone, un muchacho de Roma (1961), en una copia restaurada por la Cineteca di Bologna y enviada especialmente desde Italia. La programación completa del ciclo, que continúa hasta el martes, puede consultarse en https://complejoteatral.gob.ar/

TV

La Casa del Dragón

Las expectativas son altas y las ansias nada menores: llegó el momento que todo fan de Game of Thronesestaba esperando. La precuela de la exitosa serie, basada desde luego en los textos de George R. R. Martin, transcurre dos siglos antes de los hechos narrados en la original, en momentos en los cuales la Casa Targaryen disfrutaba de la mejor de las saludes, confirmada por la presencia activa de nada más ni nada menos que diecisiete dragones. El capítulo piloto, que se estrena esta noche en horario central, fue dirigido por Miguel Sapochnik, el primero en una serie de diez entregas de una primera temporada que, es de suponer, no será la última. Paddy Considine es el rey Viserys I Targaryen, Rey de los Siete Reinos, mientras que Emma D'Arcy hace las veces de su primogénita. Como siempre, el Trono de Hierro está en el centro de los conflictos de estos nuevos relatos, que prometen hacer de los domingos una verdadera fiesta para los amantes de los medioevos de fantasía.

Domingos a las 22, por HBO.

Top of the Lake

En el año 2013, la actriz californiana Elizabeth Moss viajó a las lejanas tierras de Oceanía para protagonizar esta miniserie neozelandesa en la cual interpreta a la detective Robin Griffin, embarcada en la compleja investigación de la desaparición de una niña de doce años embarazada. Los grandes nombres de la serie, conformada por dos temporadas de 6 y 7 episodios respectivamente, no terminan en Moss, ya que el guion fue escrito por la gran realizadora Jane Campion (El piano y la reciente El poder del perro) y el reparto incluye además a Holly Hunter. Por alguna razón, esta producción permanecía inédita en nuestro país, pecado subsanado ahora por la señal TNT Series.

Sábados a las 23, por TNT Series.