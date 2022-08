El presidente Alberto Fernández encabezó este miércoles, junto al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, la entrega de 78 viviendas en el barrio Altos de Chilecito e inauguró el jardín de infantes N°87 en Malligasta.

Además anunciaron la próxima construcción de más viviendas y obras de infraestructura para la provincia, y junto al ministro de Cultura, Tristán Bauer, la recuperación del Programa “Libros y Casas” para distribuir bibliotecas a hogares de todo el país.

De esta forma, los funcionarios, junto a la vicegobernadora Florencia López; el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk; el intendente de Chilecito, Rodrigo Brizuela y Doria; el ministro de Viviendas, Tierras y Hábitat Social provincial, Ariel Puy Soria; y los secretarios nacionales de Hábitat, Santiago Maggiotti, y de Gestión Cultural, Federico Pietro; entregaron a familias adjudicatarias 78 viviendas que fueron construidas con una inversión por parte del Gobierno Nacional de más de $627 millones.

Luego de recorrer los trabajos en las viviendas y de realizar una entrega simbólica a seis familias beneficiadas, el presidente Alberto Fernández manifestó: “Hoy estamos contentos porque estamos dándoles el derecho a 78 familias, que tenían el derecho a tener una casa y a mí no deben nada porque es un derecho que tienen ustedes”.

En la ocasión, el presidente Fernández recordó que “cuando empecé mi campaña dije que iba a crear un Ministerio de Hábitat y Vivienda porque necesito una persona que piense en las viviendas de los argentinos porque no es lo mismo construir rutas o diques que una vivienda”. “El Estado argentino estaba en deuda con ustedes”, añadió.

“Jorge (Ferrarresi) me decía días atrás que el plan de viviendas funciona bien, mucho tiene que ver cómo es el gobernador, porque para construir necesitamos tierras y si no hay eso no tenemos cómo llegar a las viviendas; en eso el que es un fenómeno es el riojano, va más rápido que nosotros”, comentó Fernández.

El presidente finalizó diciendo: “Primero los últimos, esa fue mi obligación ante ustedes. No falté a mi palabra porque entregamos más de 50 mil viviendas, créditos para lotes y créditos para obras públicas”.

“El Presidente siempre nos indica que saldemos la deuda que hay con el Norte Grande del país, y eso venimos a hacer”, subrayó Ferraresi e inmediatamente invitó a los presentes a “construir ese país que nos permita cumplir con el derecho a la vivienda”.

En el mismo sentido, Quintela aseguró que “durante los 4 años del Gobierno Nacional anterior no se construyó una vivienda, y hoy sí podemos avanzar en la gestión conjunta con el ministro Ferraresi y el respaldo de este Presidente”.



Expresó también que “es muy difícil hablar porque la emoción siempre embarga cuando se hace esta actividad, cuando se reconoce el derecho de una familia a tener una vivienda digna”.

El gobernador remarcó que “las casas que se entregaron acá, muchas de ellas se hicieron con fondos provinciales y otras eran la culminación de las casas que habían comenzado con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner”. “Aún más, en cuatro años en nuestra provincia nunca se construyó un hospital, una escuela, no se asfaltó una cuadra y los riojanos la veíamos pasar; nosotros vamos a terminar nuestra gestión con 4.000 viviendas entregadas y gestionadas a través del ministro de Vivienda y Hábitat”, agregó.

Quintela también informó al presidente y a los presentes que en la provincia de La Rioja existe un programa que se llama Plan Angelelli, que es un plan que se genera a partir de la idea de la exministra de Desarrollo Social y actual diputada nacional Gabriela Pedrali, quien dijo que lo que haga la Nación será insuficiente, que se debía hacer algo más porque la demanda y necesidad de viviendas supera la capacidad de poder resolverla, por eso se necesitaba continuidad en una política que tiene un horizonte claro.

“Si la Nación no nos ayuda no podemos hacer nada, es imposible traer algo a nuestra provincia, porque la Nación pone la plata y la decisión política de generar las condiciones de vida dignas para nuestra gente”, concluyó el gobernador.

Luego, el ministro de Desarrollo Territorial y el gobernador suscribieron tres convenios para seguir llevando soluciones habitacionales a la provincia. Mediante los mismos, se prevé la construcción de 180 nuevas viviendas en Tilimuqui, Malligasta, Malanzán, Tama, Aimogasta, Famatina y Villa Castelli; la generación de 312 lotes con servicios en la Ciudad de La Rioja e importantes obras de infraestructura en Villa Unión. Para todos estos proyectos, el Gobierno Nacional invertirá más de $2.470 millones. Asimismo, los funcionarios anunciaron que se avanzará en la construcción de 278 viviendas más en Chilecito.