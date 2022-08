En un emotivo acto, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, inauguró la Casa de Abrigo "Taty Almeida" en Bernal Oeste. Junto a la Madre de Plaza de Mayo, la jefa comunal puso en funcionamiento un espacio que tendrá la misión de cobijar a aquellas mujeres con hijos que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

El nuevo espacio funcionará en el Centro Integrador Comunitario (CIC) Santo Domingo, en la calle Bermejo 1099. Contará con un equipo de coordinación, técnicos y operadores que trabajarán para detectar, contener y fundamentalmente articular distintas políticas que garanticen los derechos básicos de quienes lo necesiten.

Al presentar la Casa, Mendoza dedicó algunas palabras a Taty Almeida: "Pensamos en tu nombre y en tenerte siempre presente en una casa que va abrazar, que va a contener y que va a ser un ejemplo. Es importante que también puedas estar acá, porque eso sos para nosotras: un ejemplo, una mujer faro en nuestras vidas".



Taty Almeida, a su vez, dijo: "No me voy a cansar de decir gracias, gracias y gracias por poner mi nombre a esta Casa de Abrigo, porque no solamente es el abrigo físico sino que es el calor y el amor que les van a dar a todas las mujeres que vayan pasando por este lugar. En Taty Almeida y en esta casa de abrigo van a estar siempre presentes las Madres, las Abuelas, y los 30 mil desaparecidos".



De la inauguración del espacio, participaron también la secretaria de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Laura Alonso, y funcionarios del municipio.