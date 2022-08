A través de sus redes sociales, la actriz y productora Reese Witherspoon (Bradley Jackson en la serie) anunció el inicio de las grabaciones de la tercera entrega de The Morning Show, la multipremiada producción de Apple TV+.

El drama que protagoniza junto a Jennifer Aniston -quien da vida a la presentadora de noticias Alex Levy- sumó para la tercera temporada al reconocido actor Jon Hamm. El ex Mad Men (2007) y Legion (2017) encarnará en los nuevos capítulos a Paul Marks, un titán corporativo que se interesa en la cadena televisiva UBA.

Aunque todavía no se revelaron detalles de la trama, recientemente Witherspoon expresó qué le gustaría ver en la tercera entrega al medio The Holywood Reporter: "Si el #MeToo fue el centro de la primera temporada y en la segunda se abordan muchos de los problemas que trajo la inminente pandemia del covid-19, me encantaría ver cómo el mundo se reacomoda luego de la cuarentena".

The Morning Show estrenó su primera temporada al calor del movimiento #MeToo con una fuerte denuncia a la misoginia en los entornos laborales. La existosa serie de Apple TV+ cuenta el escándalo que envuelve a las acusaciones de abuso de un grupo de trabajadoras del canal contra la estrella Mitch Kessler, interpretado por Steve Carrel.