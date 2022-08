Los contagios de la viruela del mono crecieron un 20 por ciento la semana pasada sumando 7.500 nuevos casos y siguiendo la misma tendencia alcista que la semana anterior, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Los casos acumulados superan los 35.000 y la enfermedad, que hasta hace pocos meses se veía solo en regiones endémicas de África, ahora está presente en 92 países y provocó un total de 12 muertes desde que se declaró el actual brote.

La OMS, a su vez, informó sobre el caso de un perro que contrajo la viruela del mono, el primero que se conoce de una transmisión del ser humano a un animal. De todas formas, señalaron que no se trata de una situación "inesperada" porque las mascotas viven en un entorno cerrado y tienen proximidad con el infectado, como el resto de miembros de la familia.

Mike Ryan, director de Emergencias Sanitarias del organismo de Naciones Unidas, precisó que el riesgo en esta situación no tiene que ver con un único animal infectado, sino de la posibilidad de que el virus se instale en una nueva especie y pueda evolucionar en ella, lo que podría cambiar la manera en la que actúa o la respuesta inmunitaria que provoca.

Preocupación por el acceso desigual a las vacunas

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reconoció que hay preocupación por el riesgo de una nueva situación de acceso desigual a las vacunas, en las que los más pobres serían dejados de lado, como ocurrió durante la pandemia de la covid-19.

En esta línea, el organismo se encuentra en contacto con Bavarian Nordic, con la que discute opciones como la transferencia de tecnología o que autorice que otros laboratorios produzcan su vacuna, cuya exclusividad está protegida mediante patentes.

Más allá del acceso a las dosis, indicaron que "no es una solución mágica" al brote de viruela del mono porque todavía no hay datos concluyentes sobre su efectividad, que se sabe que no es total y que se aproximaría más a un 85 %.

Europa ya registra casi 20.000 casos de viruela del mono

Europa intensifica la alerta por el avance de la viruela del mono y ya registra casi 20.000 casos en la región. España mantiene la situación más preocupante con 5.719 (28,6%) casos, según el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

El informe del organismo europeo reúne los datos de países donde la enfermedad no es endémica y realiza un conteo de casos acumulados hasta el último 16 de agosto. Según el estudio, de las 19.429 personas que contrajeron la enfermedad en Europa, 505 (un 5,8%) debió ser hospitalizada y 179 de ellas, una atención clínica de mayor complejidad.

Sin embargo, en España la situación es más delicada: el 40% de los pacientes sufrió complicaciones clínicas por la enfermedad y precisaron atención específica, según reveló la revista científica The Lancet.

Aún así, solo se registraron tres contagiados que fueron ingresados en unidades de Cuidados Intensivos y, de ellos, dos fallecieron a causa de la enfermedad. Si bien se notificaron 57 contagios en trabajadores de la salud, no se reportó que los contagios se hayan dado debido a su exposición por tareas laborales.

El primer caso europeo se registró el 7 de marzo de este año, luego de que una muestra residual se obtuviera a través de pruebas retrospectivas. A mediados de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió la primera alerta sanitaria por ocho casos sospechosos en Portugal y Reino Unido.

El 98,9% de los casos registrados en Europa son hombres y el 40% tiene entre 31 y 40 años. En cuanto a los síntomas, el 77,1% presentó una erupción cutánea y el 65% también otros síntomas sistémicos como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y cansancio.

Luego de España, los países que registran cantidad de casos son: Alemania (3.187), Reino Unido (3.055), Francia (2.673), Países Bajos (1.029), Portugal (770), Italia (662), Bélgica (546), Suiza (387), Austria (210), Israel (189), Dinamarca (154), Suecia (130), Irlanda (113), Polonia (104), Noruega (74), Hungría (62), Grecia (49), Eslovenia (43), Luxemburgo (43), Chequia (36), Rumanía (32), Malta (30), Serbia (23), Finlandia (22), Croacia (17), Islandia (12), Eslovaquia (10), Estonia (9), Gibraltar (6), Lituania (5), Bulgaria (4), Andorra (4), Letonia (4), Bosnia y Herzegovina (3), Chipre (3), Mónaco (3), Groenlandia (2), Georgia (1), Rusia (1), Turquía (1), Montenegro (1) y Moldavia (1).

Viruela del mono en Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación informó que, hasta el momento, Argentina tiene 38 casos de la viruela del mono. Del total de los confirmados, un 70% se enfermó fuera del país, precisaron las autoridades. Además, el 100% de las personas enfermas fueron hombres con un promedio de edad de 36 años.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) activó recientemente su máximo nivel de alerta sanitaria. El organismo sanitario internacional la definió como una enfermedad zoonótica que produce síntomas parecidos a los que se observaban en los pacientes de viruela en el pasado, aunque menos graves.

Los primeros casos humanos se identificaron en la República Democrática del Congo en 1970. El número de casos en países de África occidental y central aumentó durante la última década.

Los contagios y la estigmatización

Desde el surgimiento de los primeros casos en mayo de este año, la enfermedad fue asociada a prácticas sexuales del colectivo LGBTIQ+ por la OMS.

Para evitar el estigma hacia un sector poblacional, como ocurrió con el VIH en los ochenta, la comunidad médica aclaró que la viruela del mono no es una enfermedad de transmisión sexual y su propagación a través del acto sexual obedece al contacto con sarpullido, fluidos corporales y/o gotas respiratorias grandes.

