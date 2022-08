Agitate en la previa del Mundial de Qatar con dos películas que tienen el mismo título, The Game of Their Lives, y que recuperan dos sorpresas de la historia mundialista, dos triunfos de equipos débiles contra gigantes europeos.

Un documental de Corea del Norte cocinando a Italia en 1966 y una ficción de Estados Unidos vacunando a Inglaterra en 1950. Es que la gloria mundialista no sólo está en ganar la final, sino también en las alegrías del recorrido.

