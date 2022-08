Dolor e incertidumbre fue lo que manifestaron ayer familiares de la adolescente rosarina que se descompensó y falleció durante una travesía escolar por el cerro Champaquí, en Córdoba. Sofía Fernández tenía 17 años. Cuando llegó a Córdoba, la joven les mandó un audio a sus familiares en el que les decía que estuvo descompuesta durante el viaje. “Vomité como siete veces en el colectivo, me sentía re mal”, relató. La voz de la adolescente que perdió la vida por causas que se investigan quedó grabada en el teléfono de su hermana Danisa que ayer, desde el barrio Bella Vista, pedía respuestas. El malestar se hizo notar también en la puerta de la Escuela 1334 -en la zona oeste-, donde otros padres y madres se acercaron a pedir información. Desde la escuela y fuentes ministeriales indicaron que el viaje se hizo con paramédicos y con autorización.

“Ella estaba muy contenta con el viaje. Le hicieron todos los análisis, controles en su médico de cabecera -tenía problemas de tiroides- y como le dio todo bien, podía hacer el viaje”, relató su hermana. También mencionaron que la misma noche en la que salieron desde Rosario se había descompuesto. “Estuvo todo el viaje vomitando. Ella se quería volver porque sabía que no iba a poder”, dijo Danisa en Canal 3, sobre la travesía.

"Cuando mandó ese audio había agarrado señal y estaban desayunando, pero nos iban a avisar cuando llegaran al refugio. Yo creo que se habrá deshidratado también por los vómitos", dijo la joven. "No entiendo cómo la dejaron subir si ella se sentía mal", agregó Florencia, otra de sus hermanas, en Canal 5. Luego de esa comunicación, fue ella quien recibió el llamado de una preceptora para informarle que a la adolescente le había bajado la presión y que la iban a atender. “Le dijeron que la habían llevado al hospital. Después, al mediodía la vuelven a llamar diciéndole que Sofi había sufrido un paro cardíaco y los mismos directores le dijeron que no fue al hospital. Entonces no entendemos cómo fue", relató Danisa.

La familia esperaba la llegada de los compañeros y compañeras de la joven que estaba prevista para anoche. "Queremos que ellos nos digan, porque son los únicos que estuvieron ahí con ella, y que nos cuenten lo que pasó", señaló Danisa, que estaba junto a su abuela mientras su madre recibía atención médica por la situación que le provocó enterarse de lo ocurrido. Su padre y un tío de la chica estaban en camino para encontrarse con el contingente en Córdoba.

En tanto, desde la escuela aseguraron que los estudiantes estaban en condiciones de viajar y descartaron la versión sobre una intoxicación masiva. Cristina Jelonche, vicedirectora del establecimiento, indicó que el grupo que partió de Rosario era de 70 personas (10 docentes) y que todos los alumnos contaban con la aptitud física para viajar y hacer la excursión al cerro; y que además, tenían asistencia médica.

En tanto, desde Córdoba se pudo saber que otro de los chicos debió ser hospitalizado ayer por la madrugada por un cuadro de apendicitis. “Este otro menor empezó con síntomas a la tarde y automáticamente lo rescataron los bomberos de Yacanto junto con los puesteros que lo trajeron a un punto en común y a las 2 de la mañana llegó al hospital de Santa Rosa de Calamuchita donde lo están asistiendo”, dijo el secretario de Gestión de Riesgo de Córdoba, Claudio Vignetta.

En tanto, confirmó que a primera hora de ayer se activó el operativo de rescate para el contingente que estaba en el cerro, con dos helicópteros. El procedimiento incluyó paramédicos y rescatistas. Según indicó Télam, cada helicóptero transportaba a cinco personas en cada viaje. Al llegar al centro de operaciones fueron recibidos por médicos, personal de bomberos, de Defensa Civil y psicólogos.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Educación de la provincia indicaron que la excursión fue autorizada y que el contingente se trasladaba con servicio de paramédicos, aunque ello no era obligatorio. O chico sufrió un esguince pero ya se encontraba bien, según indicaron.