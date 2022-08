Como antesala de House of the Dragon, HBO acaba de lanzar DracARys, una app de realidad aumentada basada en la precuela de GOT. Especialmente en uno de sus habitantes. Por medio del programa (disponible en las tiendas Google Play y Apple), los usuarios podrán “incubar” y criar sus propios dragones virtuales. También aprenderán palabras valyrias para comandar a su dragón a través de un sistema de reconocimiento de voz personalizado.

Si el Pokemon Go puso a miles de fans del animé a perseguir a Pikachu, ahora será el turno de draconología virtual. Por medio de esta herramienta, los dragones pueden crecer a tamaño real, alcanzando su mayor desarrollo hacia la edad adulta completa, donde podrán recorrer el mundo para que otros usuarios de todo el mundo los vean e interactúen con ellos. Cada dragón, por otro lado, será único para su usuario y desarrollará su propia apariencia y temperamento impulsado por las interacciones de su guardián.

La app fue lanzada con éxito en el último Comic-Con de San Diego en julio y Argentina es uno de los 19 países en los que se encuentra disponible. “Con DracARys queríamos que los usuarios experimentaran esos momentos de asombro y maravilla en el contexto de su vida cotidiana. Nuestras ambiciones son complementar al mundo de Westeros y a la mitología del espectáculo de una manera enriquecedora, mientras empujamos los límites de lo que es posible con personajes virtuales que existen en realidades mixtas” señalaron sus desarrolladores.