El Ministerio Público de Perú anunció este sábado la apertura de una investigación contra la primera dama del país, Lilia Paredes, y a sus hermanos por presuntamente ser miembros de una organización criminal comandada por el presidente del país, Pedro Castillo.

Según la investigación a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EECFP) de la Fiscalía, Paredes está siendo indagada por probables delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Según el documento presentado por el EECFP, la esposa de Castillo cumplía la función de coordinadora de la red criminal "para viabilizar, financiar y dar celeridad a los proyectos de inversión pública referentes a la ejecución de obras en las diferentes entidades de los gobiernos subnacionales" a través de su hermana Yenifer.

Además, detalla que llevaba a cabo "acciones de coordinación y concertación con los demás miembros de la organización criminal desde las etapas iniciales del plan criminal hasta la ejecución y concreción de actos propios constitutivos de delitos".

El EEFCP está investigando una presunta colaboración con funcionarios para direccionar obras públicas en municipios a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento cuando lo dirigía Geiner Alvarado, que en la actualidad es el titular de la cartera de Transportes y Comunicaciones.

La disposición señala que los implicados en la mencionada red, entre los que se encuentra el propio Castillo y una serie de empresarios, se habrían "favorecido y logrado hacerse de más de 6 millones de soles [cerca de 1,5 millones de dólares] en obras públicas para diversos municipios distritales, como el de Anguía, Chachapoyas, Chadín y Cajatambo".

La fiscalía no pidió la detención de la esposa de Castillo.

Tras la acusación, el mandatario aseguró que Paredes está dispuesta a entregar su pasaporte para demostrar que no alberga la intención de abandonar Perú en ningún momento. "Con mentiras de supuesta fuga, se pretende montar una solicitud de impedimento de salida del país contra mi esposa. No se puede fugar, aquel que es inocente. Se queda en el Perú porque acá está su familia, sus hijos, sus hermanos, porque no hay nada que temer", escribió en su Twitter.