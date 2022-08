Uno de los jueces del Tribunal del segundo juicio donde se juzgan los abusos sexuales cometidos en el ex Instituto para niños sordomudos Antonio Próvolo, en la localidad mendocina de Lujan de Cuyo, fue apartado por "trato discriminatorio" hacia un testigo hipoacúsico.



Se trata del juez Rafael Escot, quien fue apartado el viernes por pedido del fiscal de delitos sexuales, Alejandro Iturbide, y de la querella, quienes argumentaron que “hay sospecha de pérdida de imparcialidad, trato discriminatorio y negación de acceso a la justicia”.



La resolución, que se dio a conocer en las últimas horas, se firmó el viernes a la tarde por unanimidad por las juezas del Tribunal Colegiado, Gabriela Urciuolo, María Belén Salido y María Belén Renna.



El hecho ocurrió en una audiencia del pasado 16 de agosto cuando el Tribunal, compuesto por los jueces Gabriela Urciuolo, Rafael Escot y Belén Salido, se prestaba a escuchar la declaración de manera virtual de un testigo hipoacúsico con residencia en la provincia de Salta.



Ante la dificultades técnicas para el enlace, y la falta de luz en la sala de audiencia donde se encontraba el Tribunal --esto para eliminar las sombras de la cámara y que la víctima pueda ver al intérprete--, en este contexto por momentos se debió repetir preguntas o algunas de ellas fueron malinterpretadas.



Esta situación llevó a Escot a mostrar su incomodidad y se lo manifestó a la jueza Salido, quien trató de contenerlo ante la situación y le pidió tolerancia, pero a los pocos segundos el magistrado y ante el pedido de su colega señaló: “No es falta de tolerancia, es falta de criterio, que conteste lo que se le preguntó”.



“Se le preguntó con quién vivía en Salta, si no sabe contestar esto no se puede hacer un diálogo, es un diálogo de sordos”, dijo Escot.



Esta manifestación llevó al fiscal Iturbide al pedido de recusación, ya que consideró que “constituye una expresión que debería evitarse a todas luces, justamente tratándose de un juicio donde la mayoría de los principales testigos son sordos o hipoacúsicos".



La recusación por parte del fiscal fue ante el resto de los jueces del Tribunal, Urciuolo, Salido y Renna, quienes en la audiencia del miércoles llamaron a un cuarto intermedio para decidir si hacían lugar al pedido del fiscal y este viernes fue aceptado, y decidieron su apartamiento del segundo juicio del Instituto Próvolo, y además se estableció que la jueza Renna será su reemplazó.



Algunos de los argumentos por parte de los jueces fue que el magistrado en cuestión tuvo “un comportamiento desadaptado a las circunstancias singulares del caso”.



El segundo juicio por los abusos en el Instituto Próvolo en la provincia de Mendoza es a puertas cerradas, y en este sentido el Tribunal aclaró el pasado junio que “cuando se constituyó el mismo, se hizo a tenor de lo dispuesto por el artículo 375 del Código Proceso Penal”.



“Y en razón de que la publicidad podía afectar la moral de las presuntas víctimas, y para asegurar el efectivo cumplimiento, dada la estimable duración del juicio”, añadieron.



Este juicio por los abusos tiene como imputadas a nueve personas, dos de ellas monjas, en tanto en el primer juicio, que finalizó en noviembre de 2019, fueron condenados el sacerdote Horacio Hugo Corbacho, a 45 años de prisión; el cura italiano Nicola Corradi (83), quien recibió una pena de 42 años y el exempleado Armando Gómez, quien recibió 18 años de prisión.