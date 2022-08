La directora de la reposición de "El Beso de la Mujer Araña", Valeria Ambrosio, contó la experiencia de volver al ruedo con la obra de Manuel Puig luego de un parate en la pandemia y el fallecimiento de uno de sus protagonistas.

En diálogo con AM750, Ambrosio recordó que, en un punto, ella no buscó la obra, sino que ésta la encontró a ella: "Me encontró a mí. Uno puede muchas veces estar buscando pero me encontró".

Asimismo, recordó cuando uno de sus protagonistas, el actor Ernesto Pérez Re, llegó con la idea de realizar la puesta. "Ernesto vino a mí con esta idea. En 2019 estaba tramitando los derechos porque era el sueño de su vida", señaló.

"Estrenamos, la pandemia nos paró, Ernesto muere en 2020 y la obra quedó dormida", lamentó.

Luego, cuando la obra comienza a reflotarse, quuien fuera director y programador del Teatro Buenos Aires, Oscar Giménez, se propuso como elnuevo "Molina".

"Sentimos que Ernesto, donde quiera que esté, no quería que esto terminara", reflexionó.

Por último, habló acerca de la temática de la obra y el impacto en las nuevas generaciones: "La genialidad de los clásicos es que siempre están alineados y están siempre vigentes".

"El Beso de la Mujer Araña" de Manuel Puig, narra la historia de dos prisioneros que comparten una celda en la Argentina de los años 70. Uno de ellos es militante de una organización revolucionaria y el otro un homosexual acusado de corrupción de menores.

El espectáculo habla de ideales, de compromiso, de limitaciones, de miserias, de libertad y todo lo inherente al ser humano, y por sobre todas las cosas habla de amor. Del amor mas allá de la sexualidad. Del amor salvador, aquel que no distingue , que permite abrir la conciencia y nos permite vernos , encontrarnos en el otro y ser el otro.

A lo largo de la obra veremos como Valentin y Molina se atraviesan , se transforman y se unen, signando un destino fatal y esperanzador a la vez. El beso es una de aquellas obras maestras que permanecen siempre actuales y que ofrecen la posibilidad de ser vistas a través de muchos lentes. No se detiene en la formalidad de la palabra sino que usa la palabra para abrirnos un espectro infinito de sub textos e interpretaciones.

La obra se presenta los jueves, viernes y sábados (hasta el 24 de septiembre) en el Teatro Buenos Aires (Corrientes 1699, CABA). Las entradas se pueden comprar a través de la web del teatro: http://www.teatrobsas.com.ar/