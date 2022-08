Unas 85.000 personas visitaron hoy Tecnópolis para celebrar el Día de la Infancias en la megamuestra de arte, ciencia y tecnología más grande de Latinoamérica, donde se realizan diferentes actividades recreativas dedicadas especialmente a los más pequeños, con payasos, acróbatas y divulgadores científicos.

En esta undécima edición y bajo el lema "Argentina soberana, creando futuros", Tecnópolis presentó más de 70 espacios con propuestas interactivas, entre los que se destacan Tierra de Dinos, el Asombroso Parque de Zamba y Niña, La Casa del Coloso, La Academia Espacial, la muestra homenaje María Elena Walsh y el Espacio de Bichos.

En la Casa del Coloso, mientras algunos chicos dibujaban con témpera en la sección Arte Gigante, otros se sacaban fotos con el "Coloso", un felpudo de color rosado con una boca gigante.

Una de las más entusiasmada era Zoe, una nena que llegó desde Avellaneda por primera vez a Tecnópolis, ubicada en la localidad bonaerense de Villa Martelli: "Quiero ir a ver a los dinosaurios", afirmó entusiasmada.

Por la madre de la niña, Sofía, remarcó que "acá no sólo aprenden los niños, sino también los adultos".

En la oscura Sala Brillante, Agustín y Santino de 10 y 7 años, que vinieron desde el barrio porteño de Liniers, se divertían con la mesa luminosa que tiene diferentes instrumentos sonoros como matracas, radios, guitarras y baterías.

"Toda la sección está buenísima, pero en particular me encantó la sección de la Sala Asombrosa en donde jugamos con sombras chinescas", destacó Santino.

Al mediodía, una larga fila se había formado en la sección de Soberanía Espacial, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en donde la propuesta es una experiencia inmersiva, en una sala 4D, del despegue del Tronador II, junto a explicaciones sobre los fenómenos químicos y físicos involucrados en la propulsión de un cohete.

Dylan, de siete años y oriundo de Temperley, destacó que "estuvo buenísima toda la experiencia" y destacó que es uno de sus "lugares favoritos" dentro del parque.

En el marco de la “Maratón por las niñeces”, el Hospital Garrahan montó un stand con actividades recreativas y juegos para niñas, niños y adolescentes, en donde se establecieron títeres, teatro y canciones para los chicos y chicas que se atienden en el centro asistencial.

“El Garrahan es una institución del Estado que cumple un rol de engranaje muy importante dentro de otros efectores que componen la salud pública y, en este caso, para cuidar a lo más hermoso que tenemos como sociedad que son nuestras niñeces y adolescencias”, destacó Gabriela Bauer, presidenta del Consejo de Administración del Hospital Garrahan.

En tanto, en el stand del Conicet, diferentes divulgadores explicaban a los visitantes sobre las distintas actividades del organismo.

Allí, Berenice, de cinco años, participaba activamente con preguntas a la divulgadora científica.

"Está bueno porque lo complementa con lo que puede aprender en el colegio", destacó Marina, madre de la niña.

Mientras tanto, Sebastián, Andrés y Leonel tienen 18 años y escucharon con atención las indicaciones por parte de una divulgadora científica que les enseñaba a hacer un circuito de energía.

"Está muy bueno el stand. Al principio costó, pero gracias a la explicación resultó muy sencillo el experimento", resaltó Leonel, estudiante de Economía.

En el área de la Fuerza Aérea Argentina, los niños se sacan fotos con un misil Matra, mientras los integrantes del Ejército, que comparten el espacio, les explican la historia de dicho armamento.

En el área del Ministerio de Defensa, personal de los granaderos cuentan a los visitantes sobre su historia y función.

Entre ellos, Benjamín, un nene de siete años vestido de granadero, estuvo muy activo en la charla. "Cuando sea grande quiero ser granadero", indicó el niño.

"No hay un día en que no piense y no mencione a los granaderos. Es por eso que hace algunas semanas los visitamos en la casa Rosada", enfatizó Sonia, madre de Benjamín.

A las 14, los niños y niñas disfrutaron y cantaron en el anfiteatro las canciones del Dúo Karma, cuya actuación tuvo una gran atención del público.

En el área Fangio, una gran cantidad de visitantes sacaron fotos a los autos presidenciales Renault 25 TXE, Limousine modelo 1983, y el Ford Lincoln de 1979, que fueron utilizados durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

En el pabellón Franja y la ruta, los niños y adultos se informan y aprenden sobre las actividades productivas y científicas desplegadas entre China y Argentina.

A pocos metros, una decena de personas participaban de la sección Imprime tu Cartel, en donde niños y adultos aprenden a realizar sus carteles .

En el área Malvinas, uno de los sitios más concurridos fue "Pisar Malvinas", una experiencia inmersiva y de realidad virtual en donde los usuarios simulan caminar sobre el territorio de las Islas Malvinas y conocen su flora y fauna.

En el mismo pabellón, los niños se sacaban unas fotos con la ballena Franca Austral. "Es enorme, me gustaría ir al sur para conocerlo", afirmó Nayla, de 9 años, de José C Paz.

Durante la jornada se presentaron el "Dúo Karma": una guitarra, dos voces, kalimba, caxixis y ritmos corporales, que recibieron ovaciones por parte del público.

Asimismo, se realizaron los talleres denominados "La valija impresora" e "Ilusión gráfica", en el Foyer del Predio Ferial; el Taller de Altimétricos con juegos ecotecnológicos en la Plaza de la Memoria; y el Taller de Arte Lumínico en la Casa del Coloso, junto con las postas de maquillaje, sombreros y trompos.

Además, hoy se inauguró un nuevo espacio sensorial de juego y descubrimiento, "Arrorró", dirigido a niños y niñas de 0 a 3 años y sus familias.

La experiencia "Arrorró" promueve las primeras exploraciones sensoriales, estimulando los sentidos y despertando la creatividad; un ambiente poético que invita a experimentar y jugar con propuestas originales que estimulan la percepción y el desarrollo emocional de chicos y chicas.

Tecnópolis abre con entrada libre y gratuita los jueves y viernes de 10 a 18, y los sábados, domingos y feriados de 12 a 19.