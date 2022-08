"Lo que va bien es la independencia del partido judicial", dijo con ironía el secretario de la Cámpora Andrés "Cuervo" Larroque. Debajo de la frase, publicó en sus redes sociales las tapas de este domingo de los diarios Clarín y La Nación que, de forma casi calcada, afirmaron que este lunes el fiscal Diego Luciani pedirá en la causa por la Obra Pública en Santa Cruz "una dura condena", y "10 años de prisión" para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ante ese escenario, que desde el oficialismo denominan de Lawfare, en el Gobierno evalúan los pasos a seguir. En la previa, más de 500 intendentes de todo el país; el bloque de diputados del FDT; militantes; intelectuales y dirigentes repudiaron "la utilización del sistema judicial para anular políticamente a la vicepresidenta". Cerca del presidente Alberto Fernández, en tanto, opinaron en diálogo con Página12 que "esa causa es una barbaridad jurídica y no tiene nada que ver con el derecho".

La Vicepresidenta está en estos momentos en Buenos Aires y, si bien no se sabe con exactitud dónde verá lo que tiene para decir en esta última audiencia el fiscal Luciani, se estima que será en su despacho del Senado. "Todavía no hay definiciones. Paciencia", dicen algunos voceros de La Cámpora sobre los pasos a seguir. Cerca de CFK, más allá de que Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, señaló que para ella se impone "hacer una pueblada para defender a CFK", indican que no están pensando hacer una movilización este lunes. No se descarta, sin embargo, que desde el kirchnerismo organicen una convocatoria para los próximos días.

Los militantes de base de La Cámpora estuvieron reunidos en distintos plenarios durante el fin de semana hablando del Lawfare y analizando qué harán en las semanas que se avecinan. En los días anteriores, también recuerdan desde la agrupación que lidera el diputado Máximo Kirchner, "ya hubo manifestaciones ciudadanas" en contra de la persecución judicial a CFK. Se hicieron en distintas plazas y la más grande fue hace ocho días en Parque Centenario. Allí miles de personas se aglutinaron bajo la consigna “no al lawfare mediático y judicial”. Desde la Cámpora, días atrás, también realizaron pintadas y pusieron afiches en distintos pueblos de todo el país que decían: "si la tocan a Cristina qué quilombo se va a armar"; "jueces macristas: con Cristina no se jode", y "fuerza CFK".

El mensaje que este domingo temprano difundieron en apoyo a la vicepresidenta 509 intendentes peronistas de 22 provincias, surgió como idea en un chat de whatsapp del que participan la mayoría de ellos y en el que también están algunos funcionarios del Ministerio del Interior que conduce Eduardo "Wado" de Pedro. Luego, se fue corriendo la voz y en las distintas provincias empezaron a sumar firmas.

En el escrito, los líderes locales consensuaron escribir que "la persecución judicial sobre la Vicepresidenta, que se instrumenta con la activa participación de numerosos medios de comunicación, constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anularla social y políticamente". En diálogo con este diario, uno de los intendentes firmantes indicó que tomaron la definición de expresarse públicamente porque "todos teníamos la sensación de que algo había que hacer".

En esa línea, Pol Huismann, intendente El Hoyo- Chubut, opinó que "sería tremendo que pidan esa condena, pero es a lo que apuntan hace mucho tiempo. Nosotros estuvimos aquel 13 de abril de 2016 en Comodoro Py y ya en ese momento la persecución estaba declarada". Sobre los pasos a seguir, los intendentes consideran que "si hay una hondonada hay que ir a donde haya que ir y no hay que permitir que avancen". Juan Manuel García, intendente de Machagai- Chaco-, resaltó que "en la Argentina existe un partido judicial en el que hay empresarios, jueces, fiscales y políticos, y creemos que hay una clara intencionalidad de desprestigiar a la vicepresidenta y de correrla del escenario en 2023. Por eso decidimos lanzar el documento".

Horas más tarde, también el domingo, los diputados del FdT publicaron otro escrito en el que resaltaron que repudian "todo intento de persecución política y judicial". "La compañera Cristina, desde hace años, es víctima de espurias estrategias y en las próximas horas tendremos nuevos episodios de una larga historia de persecución", dijeron. Además, opinaron que "no habrá acción en su contra que la aleje del amor genuinamente ganado en el corazón de millones de argentinos y argentinas".

Estos pronunciamientos se sumaron a la solicitada de intelectuales y dirigentes que fue publicada en este diario el domingo, en la que se expresó que "lo que antes se impuso por medio de la violencia ilegal perpetrada por el Estado --desde los bombardeos de la Plaza de Mayo de 1955 hasta la trágica experiencia del terrorismo militar-- hoy intenta abrirse paso bajo la simulación de un proceso judicial".

En el FdT consideran que la sentencia contra CFK, como dijo ella misma, "ya está firmada", porque fiscales, jueces y opositores juegan al fútbol juntos, son amigos y tienen los mismos objetivos políticos. Habrá que esperar al lunes para conocer los detalles de este nuevo capítulo de la embestida judicial.