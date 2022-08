El secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, reclamó “debatir la puja distributiva” y exigió al Gobierno un bono que incorpore dinero al salario de los trabajadores más allá de la discusión paritaria de cada sector.



En diálogo con AM750, el sindicalista pidió que el “Estado no sea neutral” en el debate por la puja distributiva. “En Argentina hay un problema de distribución, los trabajadores perdimos de 20 a 25 puntos de poder adquisitivo, alguien se quedó con esa rentabilidad”, recalcó que el dirigente metalúrgico.

El planteo fue uno de los ejes del reclamo que la CGT y movimientos sociales encabezaron la semana pasada en la masiva movilización al Congreso y la Plaza de Mayo. La cuestión por la recuperación de los salarios no es para nada menor, en un contexto en el que el Ministerio de Economía estudia el pago de un bono extraordinario.

Aunque por ahora no hubo detalles sobre los montos, se especulaba con que pudiera ser de $30.000 en dos meses, aunque no hay quienes reclaman que sea del doble. Un sector del Frente de Todos, además, plantea la necesidad de que no sea una cifra extraordinaria, si no que el dinero se sume al básico. En el sindicalismo, por su parte, exigen que el pago de un bono no anule las negociaciones paritarias.

"Desde la UOM entendemos que si el Gobierno está evaluando un decreto para agregar dinero a los salarios, debe ser bien estudiado y no debe tener repercusión en las paritarias. No tiene que tener una cláusula de absorción", sostuvo Furlán.



"No queremos que el Estado sea neutral en el debate por la puja distributiva", agregó el sindicalista, que también detalló que "la proyección de inflación en alimentos es del 95 por ciento”. “Cuando firmamos el acuerdo con el FMI, la proyección era del 45 por ciento. Se duplicó”, enfatizó Furlán.



En este contexto, remarcó que la redistribución de los ingresos se debe concretar mediante la paritaria y mediante un aumento por decreto. “Las dos cosas juntas. Con esta inflación no hay paritaria que aguante”, señaló, y ejemplificó que “la situación en algunos sectores es dramática”.

“La puja distributiva debe resolverse en favor de los trabajadores”, agregó Furlán.



“La CGT se debe pronunciar sobre el intento de proscripción contra Cristina”

Por otra parte, Furlán le reclamó a la conducción de la CGT que se pronuncie “respecto al intento de proscripción contra Cristina Kirchner”. “Hay que mostrar solidaridad porque hoy es la vicepresidenta, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros”, señaló.

Además, consideró que “los Gobiernos populares que (en la región) defienden a los sectores más desposeídos son perseguidos”. “Lo que pasa con Cristina Kirchner, ya pasó con Dilma en Brasil", sostuvo. “Hay sectores del poder que quieren desestabilizar a nuestro Gobierno y pujan por una devaluación", agregó.