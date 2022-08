El diputado nacional e histórico dirigente radical Leopoldo Moreau adelantó que el Frente de Todos “no tolerará la proscripción de Cristina Kirchner”, y afirmó que la vicepresidenta “no está frente a un tribunal de Justicia, si no ante a un pelotón de fusilamiento mediático y judicial”. A horas de que se conozca el pedido de condena en el marco de la causa Vialidad, Moreau apuntó al fiscal Diego Luciani y enumeró las irregularidades cometidas durante el juicio.



En declaraciones a AM750, Moreau sostuvo que el juicio, donde se busca dilucidar si existieron irregularidades en la asignación de obra pública en la Patagonia durante los gobiernos de Cristina Kirchner, “es una parodia”. “Hubo una campaña persistente y descalificaciones durante tres años y ahora se culmina un proceso en el que se violaron todas las garantías constitucionales, entre ellas la de defensa en juicio”, planteó el diputado.

En este sentido, detalló que durante los tres años de debate oral la vicepresidenta no fue mencionada en ningún momento. “Se demolieron todas las pruebas de la Fiscalía, pero de la noche a la mañana en la etapa de acusación el fiscal salió con un conjunto de frases hechas que vienen siendo construidas por los medios en los últimos años. De ese modo, pretende sustituir la falta de pruebas”, planteó el diputado por el Frente de Todos.

Además, Moreau afirmó que el fiscal introdujo elementos que no estaban vinculados al expediente. “No se puede traer al juicio cualquier cosa, y el fiscal Luciani empezó a hablar de Máximo Kirchner, que no forma parte del juicio, no está imputado y tampoco mencionado”, ejemplificó.

“Esta es la última esperanza que tienen de proscribir a Cristina. Si sucede, distintos sectores se van a ir movilizando para impedir la proscripción. No vamos a tolerar la proscripción, hay una lamentable historia en la Argentina sobre las proscripciones”, puntualizó Moreau.

Más críticas al fiscal Luciani y un pedido a Alberto Fernández

Moreau recordó que el fiscal Luciani tiene un vínculo de amistad con el juez del Tribunal Oral Federal Nº2 que preside el juicio, Rodrigo Giménez Uriburu, con quien además jugaban al fútbol en la quinta privada del expresidente Mauricio Macri. “No sólo jugaban juntos al fútbol, si no que no avisaron que tenían una relación de amistad, que debieron advertirle a las partes, porque genera sospechas de parcialidad”, señaló Moreau.

Finalmente, consideró que todo lo que sucede en Comodoro Py “es un escándalo”. “El presidente Alberto Fernández debió haber puesto en comisión a Comodoro Py el primer día de su gobierno, no por esta causa contra Cristina, sino por la multiplicidad de irregularidades”, enfatizó el diputado por el Frente de Todos.

El pedido de Cristina Kirchner

La vicepresidenta Cristina Kirchner pidió ampliar su declaración indagatoria durante la audiencia de este martes en el insólito juicio que se le sigue por la denominada causa Vialidad.

El planteo se hizo público minutos despues de que los fiscales comenzaran la exposición en la que pedirán las penas a los acusados y se basa en nuevas acusaciones que no estaban incluidas en ese proceso.

El objetivo de CFK es hablar ante el tribunal para dejar al descubierto el show que se armó en torno a la causa y la falta de fundamentos de las acusaciones.



"Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas. Por ello he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto", planteó.