La diputada del partido de gobierno de Bolivia, el Movimiento al Socialismo, y presidenta de la comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Zulay Mamani, informó este lunes que del 23 al 26 de agosto una comitiva de diputados inspeccionará el río Pilcomayo, en el departamento de Potosí, por denuncias de contaminación presentadas contra empresas mineras de la zona.

“En la vigésima sesión ordinaria de la comisión de Medio Ambiente se ha designado una comitiva para que viaje al departamento de Potosí para verificar si hay contaminación. Hemos solicitado al Ministerio de Medio Ambiente y a la gobernación de Potosí para ver si están haciendo seguimiento a las fichas ambientales que tendrían que cumplir todas las cooperativas mineras”, explicó la legisladora y recogió un comunicado oficial de la Cámara de Diputados.

El 23 de julio se registró el derrame de 13.085 metros cúbicos de desechos por el colapso de un dique, una estructura de material que se construye con el objetivo de contener el agua. Ante esta situación, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua tomó las muestras correspondientes y los resultados de laboratorio determinaron que la fauna del lugar no se encuentra en peligro. Sin embargo, el Ministerio Público inició una investigación para esclarecer las causas del incidente y hallar a los responsables.

El director de Gestión Ambiental y Riesgos de la Gobernación de Tarija en Bolivia, Reiner Figueroa, aseguró por su parte que el agua del río afectado no es apta y que solo podría consumirse de ser tratada con un proceso físico-químico complejo con desinfección bacteriológica.

En este contexto, la delegación de diputados constatará el funcionamiento de las cooperativas mineras que operan en la zona y, en caso de encontrar irregularidades, tomará acciones legales en su contra. “Nosotros estaríamos acudiendo a acciones legales, si es que hubiera contaminación por parte de alguna cooperativa”, indicó Mamani.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Pescadores del Río Pilcomayo, Francisco Pérez, dijo al programa local La Tarde que los pescadores de la zona se vieron afectados por este derrame en la producción y comercialización y aseguró que, hasta el momento, las autoridades no les confirmaron si el río se encuentra afectado por la contaminación. “¿Quiénes sufren las consecuencias? Nosotros, como pueblo Weenhayek, porque consumimos pescado, pero a estas alturas ya no quieren comprar mucho pescado porque está susceptible la gente por las informaciones que sale en las redes sociales de que (el río) estaría contaminado, pero, hasta ahorita no hay una información que confirme aquello”, manifestó.