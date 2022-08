El Senado uruguayo inició la interpelación contra el ministro del Interior de Uruguay, Luis Alberto Heber, y el canciller, Francisco Bustillo, por entregarle el pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien es investigado por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

El recurso fue presentado por el senador del partido opositor Frente Amplio Mario Bergara y se espera que la interpelación finalice en horas de la madrugada. El pasaporte fue expedido a Marset en octubre del año pasado, cuando se encontraba preso en Dubai por intentar ingresar a ese país con un documento falso de Paraguay.



Este documento, que fue otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, permitió que el narcotraficante logre salir de Emiratos Árabes días antes de que Interpol comenzara su búsqueda internacional.



Durante la sesión, el ministro Heber expresó que hubo una "instancia entre Identificación Civil y Policía Científica procurando apurar tres pasaportes, entre ellos el de Marset" y declaró que el Ministerio del Interior "hizo averiguaciones" pero "no" estaba "investigando" a Marset, sino que eso lo hacía la fiscalía y que hasta el 3 de marzo las autoridades de Interior no sabían del trámite. "No existía hasta el 3 de marzo ninguna causa abierta", afirmó.

El canciller dijo que"el pasaporte no lo liberó" porque el documento "no lo libera de haber tenido uno falso". "No hubo responsabilidad política ninguna, era un trámite administrativo", indicó y agregó que "en noviembre, nadie sabía quién era Marset".

Por su parte, Bergara apuntó: “Necesitamos comprender juntos y constructivamente qué fue lo que sucedió: dónde fallaron las alertas y las acciones que impidieron evitar un evento que todos podemos coincidir, que es bochornoso. Ese es el talante de nuestro planteamiento y de las preguntas que vamos a realizarle a los señores ministros”.

Mientras se llevaba a cabo la interpelación, se dio a conocer que el subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil, Alberto Lacoste, fue destituido de su cargo debido a su actuación en el caso, informó La Diaria.



El caso

Pecci fue asesinado el 10 de mayo en una isla próxima a la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, donde se encontraba de luna de miel. Los hechos se produjeron en una playa de la isla de Barú, que se encuentra a unos 40 minutos en lancha, según detallaron la embajada de Paraguay en Colombia e Interpol, que está investigando los hechos.

A poco más de tres meses del homicidio, la investigación apunta a las relaciones entre miembros de una familia criminal paraguaya, conocidos como el clan Insfrán, y el narco uruguayo Marset, el grupo narco colombiano "Los Paisas" y la banda criminal venezolana "Tren de Aragua".

El trabajo de Pecci fue clave en la Operación A Ultranza, la más grande contra el narcotráfico en el país. Con el operativo se logró desbaratar la organización que lidera Marset junto al cabecilla de la familia Insfrán, Miguel Ángel Insfrán, y que operaba desde 2017.

Francisco Luis Correa Galeano, a quien la Fiscalía considera como el responsable de coordinar el asesinado de Pecci y busca cooperar con las autoridades colombianas para evitar su extradición a Estados Unidos, detalló los vínculos transnacionales del caso. Según su declaración, fue encargado por el clan Insfrán de contratar a los asesinos a través del Tren de Aragua, una megabanda criminal venezolana originaria del estado Aragua.