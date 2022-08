Tras meses de análisis y una ronda de diálogo político que propició el gobierno provincial con las distintas fuerzas políticas, finalmente se debatirá en el recinto de la Cámara de Diputados el proyecto para suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), de cara a los comicios del año que viene.

La iniciativa cuenta con más de 30 firmas, entre ellas la del titular de la Cámara, Esteban Amat. En su mayoría, son de legisladores que integran el "Bloque justicialista Gustavo Sáenz Conducción".

Entre los fundamentos del proyecto, uno de los principales tiene que ver con la coyuntura económica que atraviesa el país: "nuestra provincia, a pesar de los esfuerzos del Gobierno Provincial, no es ajena a este contexto de crisis que vive la Argentina, por eso cabe destacar que, con la suspensión de las PASO, Salta se ahorraría una gran cantidad de dinero", argumenta.

En lo político partidario, se afirma que avanzar en una nueva suspensión de las primarias, tal como sucedió en 2021, "implicaría la revalorización de los partidos políticos ya que serán cada uno de éstos quienes postulen a sus candidatos de acuerdo a sus cartas orgánicas".

Además, se establecen algunas normativas en relación a la selección de los postulantes para integrar las diferentes listas: "los candidatos sólo podrán postularse en un solo partido y a un solo cargo electivo, caso contrario, las listas en las que aparezca el mismo candidato serán sancionadas con la cancelación automática".

Por último, reafirma el sistema de voto que se viene empleando en Salta desde el gobierno anterior que encabezaba Juan Manuel Urtubey: "el instrumento de votación se mantiene y será la Boleta Única Electrónica (BUE) con recuento provisorio de votos y transmisión electrónica de resultados, mientras que el control y aprobación del sistema estará a cargo del Tribunal Electoral de la Provincia, quien deberá garantizar el acceso a la información técnica".

Eliminación

Uno de los firmantes del proyecto, Daniel Segura, diputado provincial por el departamento General Güemes, habló de la necesidad de que a futuro las PASO sean finalmente eliminadas.

“Se gastan recursos de todos los salteños en una elección que no determina absolutamente nada, ya que por lo general todos los candidatos hacen piso y pasan con sus partidos, por eso sería interesante que directamente se eliminen las PASO y se busque una alternativa para que cada partido determine sus candidatos, porque la gente no quiere PASO y quiere ir a votar una sola vez”, cuestionó.

Ante la postura de algunos sectores de la oposición de unificar el calendario electoral con la Nación, Segura opinó que “al tener voto electrónico todavía, las elecciones van separadas de las nacionales, por eso a futuro hay que trabajar en un sistema electoral que dé la misma rapidez que el electrónico, pero que sea menos costoso”.

“La boleta única papel es una alternativa, y habría que informarse mejor para ver cuál es el sistema acorde a Salta, pero ya no hay margen de tiempo para cambiar el sistema de votación, sino pensar en un sistema nuevo rumbo a las elecciones del 2025”, concluyó.

Candidatos a dedo

Cristina Fiore, una de las legisladoras que se oponen a la actual administración provincial, se mostró en contra de la suspensión de las PASO al considerar que en su momento surgieron como una forma de democratizar los partidos políticos, "porque veíamos cómo los presidentes de los partidos elegían a dedo a los candidatos, entonces veo que la intención del gobierno es volver a esa práctica".

En cuanto al argumento de ahorro económico que significaría la no realización de las elecciones primarias, la expresidenta del Partido Renovador de Salta dijo: “me parece que el tema no está en cuánto se gasta, sino en qué se gasta, porque si dicen que tienen un superávit de 12 mil millones, quisiera saber en qué lo gastan porque en el norte casi todos los días fallece un niño por desnutrición, y si quieren ahorrar, tendrían que empezar por casa porque las cifras que el gobierno ha gastado en publicidad son vergonzosas”.

"Otra manera de ahorrar sería que unifiquen la elección con la elección nacional", agregó Fiore, lo que le dio pie para opinar sobre el desdoblamiento electoral: “el gobernador con el adelantamiento quiere despegarse de las elecciones nacionales, por lo que el único interés de este gobierno es electoral, y la salud y la educación pasaron a segundo plano, por eso sortean tablets para el día del amigo sin ninguna preocupación de ahorro”.

Por otro lado, la ex legisladora nacional, defendió el sistema del voto electrónico, al considerar que "fue un salto institucional importantísimo, ya que ayudó mucho a los partidos pequeños que de repente no tenían estructura en fiscales y demás, a que puedan competir en igualdad con los partidos grandes, y el ejemplo del Partido Obrero en las elecciones del 2013 demuestra la igualdad de armas con las que se enfrentan los partidos con este sistema de votación”.

"Ya no cumplen la finalidad"

Aunque no es una de las firmantes del proyecto, para la presidenta del otro bloque mayoritario de la Cámara Baja (Salta Tiene Futuro), Socorro Villamayor, las PASO perdieron con el espíritu para el que fueron creadas.

“En realidad no se ve solamente la cuestión económica, sino también el hecho de que las PASO ya no cumplen la finalidad por la cual fueron creadas, ya que la obligatoriedad hace que un radical vote a un renovador, entonces se convirtió en una gran encuesta en la cual se invierten millones de pesos, y este último es un tema muy considerable en la postpandemia”, señaló.

Ante el pedido de unificación de las elecciones con la nacional, la diputada recordó que "se va a gastar igual porque el sistema nacional es con boleta papel y ya pasó en Salta de que tuvimos que ir a votar con los dos sistemas”.

Sobre el cambio del sistema de votación, Villamayor opinó que “la boleta única de papel es una propuesta más, pero nosotros ya evolucionamos en agilidad y resultados inmediatos con el voto electrónico, que es cierto que es más costoso, por eso tenemos que seguir estudiándolo y hacer un comparativo entre los dos sistemas, pero esto ya no se daría para el 2023”.

Acuerdo radical

Consultado por Salta/12 sobre la postura respecto de ambos proyectos, el diputado provincial por el departamento San Martín Matías Monteagudo comenzó diciendo que "suspender las PASO es atinado, ya que sin dudas que la cuestión económica hoy debe ser primordial, sumado al humor social del descontento de ir un sinfín de veces a sufragar sin saber bien muchas veces que no se define nada en las primarias, más que un piso para pasar o no, lo cual también beneficia a los partidos grandes”.

“Es hora que los partidos políticos vuelvan a tener la participación puertas adentro”, subrayó.

Monteagudo también ponderó la continuidad de voto electrónico en Salta: “la boleta única papel es un buen recurso, casi ideal, pero también lo es la boleta única electrónica que aquí en la provincia ya tiene varias elecciones, y que desde ya, es un sistema que favorece a las estructuras más chicas y nos pone de igual a igual a todos los partidos políticos o agrupaciones”.