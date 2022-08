Ucrania insiste en que Duguina fue ejecutada por Rusia

Oleksii Danilov, secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa ucraniano, aseguró este martes que el asesinato de Daria Dugina, hija del ideólogo del Kremlin Aleksandr Dugin, fue una "ejecución perpetrada por los servicios secretos rusos y Ucrania no tuvo nada que ver".



Danilov, en declaraciones en el Canal 24 ucraniano que reproducen las agencias locales, negó las acusaciones de los servicios secretos rusos, que han implicado a Ucrania en la muerte de Dugina.



"No nos podría importar menos esta persona (Duguina), realmente no nos importaba. El FSB [Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa] lo hizo, y ahora van a decir que fue alguien de nuestro lado quien lo perpetró", precisó.



El responsable de Seguridad y Defensa del país añadió que los ucranianos "no trabajamos así. Nuestros hombres y mujeres tienen tareas más importantes. No estamos involucrados en absoluto en la explosión que mató a esta mujer, es obra de los servicios secretos rusos", reiteró.



Dijo además que Daria Dugina y su padre habían criticado lo que Rusia llama "operación especial" militar en Ucrania, porque les parecía que se estaba prolongando mucho.