El gobierno de Cuba comenzó este martes a vender dólares estadounidenses y otras divisas en el mercado financiero oficial, un avance importante para construir un mercado cambiario en la isla.

El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil informó que partir de este martes inicia “la venta de divisas en el sistema financiero” para personas naturales, aunque con algunas restricciones. “El primer paso es recuperar el control del Estado en el mercado cambiario y conducirlo en beneficio de la población”, explicó el ministro en cadena nacional.

El gobierno comenzó a principios en agosto a comprar divisas internacionales, algo que no sucedía desde octubre de 2004. El tipo de cambio será de 120 pesos cubanos por dólar y la operación tendrá un margen comercial de entre 3% y 6 %.

El tope diario para cambiar será de 100 dólares por persona o un valor equivalente en otra divisa internacional y solo se podrá realizar en las 37 casas de cambio oficiales, denominadas con el acrónimo Cadeca. Esto se debe a que, en este nuevo mercado cambiario, las ventas dependerán de las compras previas del Estado, explicó la ministra presidente del Banco Central de Cuba, Marta Wilson González.

Además, Wilson recordó que “si las personas compran dólares no los pueden depositar en cuentas bancarias, porque no han cambiado las condiciones del bloqueo que limitan que el país pueda depositar esos dólares en el exterior” y no hay forma de conectar las operaciones con las cuentas que pueden tener las personas en los bancos.

“Esto será así mientras los bancos no comiencen a participar en este tipo de operaciones; cuando lo hagan también los bancos, entonces las personas podrán escoger dónde hacer este tipo de operaciones”, informó. En una segunda etapa, la autoridad de Banco Central indicó que se permitirá comprar las divisas en bancos y se ampliarán el número de puntos de cambio.