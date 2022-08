Mick Jagger recordó este miércoles al histórico baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, a un año de su muerte, y lo homenajeó con un emotivo video que compartió en sus redes sociales con imágenes de Watts a lo largo de los años y el tema “Till the next goodbye”, del disco It's Only Rock 'n' Roll. “Pensando en Charlie hoy”, escribió en sus redes sociales.

“Extraño a Charlie porque tenía un gran sentido del humor”, dice Jagger en voz en off sobre el video mientras se fondo se siguen viendo imágenes de Watts y momentos juntos. “También éramos compañeros fuera de la banda, solíamos pasar mucho tiempo juntos y pasar momentos interesantes”, continuó.



“Nos encantaban los deportes: íbamos al fútbol, íbamos a los partidos de cricket y teníamos otros intereses además de la música”, recordó emocionado, y concluyó: “Realmente extraño mucho a Charlie”.

Charles Robert "Charlie" Watts falleció en Londres, a los 80 años. A principios de agosto, el músico se había bajado de la gira de septiembre después de que los médicos observaron un “problema” durante una revisión de rutina. Iba a ser la primera vez que se perdiera una gira desde 1963. Semanas atrás se había sometido a una operación de urgencia. Finalmente la gira se realizó con Steve Jordan como reemplazo, y la banda homenajeó a su histórico miembro.

Nacido en Londres el 2 de junio de 1941, se formó como artista plástico y 1961 fue convocado por Alexis Korner para ser parte de la Blues Incorporated, uno de los grupos más importantes en el Reino Unido de ese género. Como baterista de la banda comenzó a tocar en los clubes rhythm and blues, donde conoció a Brian Jones, Mick Jagger y Keith Richards, quienes al ver su desempeño lo invitaron en 1963 a ser parte de su incipiente grupo: The Rolling Stones.



Así, los riffs de Richards y los meneos de caderas de Jagger encontraron ritmo definitivo en los tambores de Watts, que renovarían la sonoridad del grupo en 1981 desde la introducción de Start Me Up. En los comienzos, Watts no solo tocaba la batería sino que además diseñaba las portadas de sus álbumes y escenarios de gira.