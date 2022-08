En Santiago del Estero, una maestra jardinera de la zona rural del departamento Belgrano fue imputada penalmente tras ser acusada de incurrir en malos tratos hacia dos alumnas de 5 años, y la Justicia convalidó medidas de protección para las víctimas.

La investigación fue impulsada por la fiscal de la ciudad de Añatuya, departamento General Taboada, Andrea Darwich, tras la primera denuncia de la madre de una de las niñas, informó el local Diario Panorama.

La investigación comenzó el 8 de agosto, luego de que una mujer acudió a la Comisaría Comunitaria Número 21 de Bandera y denunció a la docente, de 33 años. La denunciante detalló que en las últimas semanas había advertido cambios en la conducta de su hija. "No quería ir al jardín. Le dolía la cabeza y el estómago y me pedía que no la lleve más. Yo la llevaba y la maestra me decía que mi hija era llorona, sensible, pero un día noté que la nena tenía moretones en una pierna", contó la mujer inicialmente ante la Policía y, luego, en la Fiscalía.

La niña ya no quería entrar al jardín, decía que su maestra "era mala", ya que le habría pegado fuerte en una pierna, añadió la mujer. Poco después, agregó, la madre de otra alumna le habría contado que su hija atravesó una situación similar y estaba en tratamiento psicológico por ello.

Con esa información, la mujer refrendó la denuncia y advirtió a las autoridades del jardín, que aseguraron que labrarían un acta e investigarían lo sucedido. Las niñas, en tanto, testimoniaron en Cámara Gesell, ante la fiscal, psicólogos y otros funcionarios de la Justicia en Añatuya.

La maestra está imputada por "lesiones" en perjuicio de las nenas, para quienes la funcionaria judicial incluyó medidas de protección. En tanto, la docente debería fijar residencia e informar a la Fiscalía si resuelve mudarse, y tiene prohibido cualquier acercamiento y contacto de toda clase, sea personal o a través de medios de comunicación, redes sociales y demás, con las niñas y sus familiares en una distancia de 200 metros. Además, se le ordenó que cese todo acto de violencia en cualquiera de sus formas respecto de las chicas.

En forma simultánea, las autoridades escolares informaron que abrieron su propia investigación, cuyos alcances no se limitarían a la conducta desplegada y reprochada en perjuicio de las dos nenas, sino que también habría afectado al resto de la clase.

La Justicia de Añatuya también dio intervención al Consejo de Educación y a las autoridades de la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y familia (Subnaf).