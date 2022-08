El transfemicidio de la militante y referenta trans Alejandra Ironici, cometido en la ciudad de Santa Fe el domingo pasado, tuvo ayer su primera instancia pública en la Justicia con la imputación del acusado, de 32 años, que tenía una relación con la víctima. Para la fiscal de la unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) Alejandra Del Río Ayala, "no se trató de un hecho común", sino de un crimen de "odio". Diferentes organizaciones movilizaron una vez más con sus banderas a los tribunales santafesinos para exigir justicia. El viernes será la audiencia de medidas cautelares, y el Ministerio Público de la Acusación ya adelantó que solicitará la prisión preventiva para el imputado.

El transfemicidio de Alejandra generó conmoción esta semana. La víctima fue una luchadora por los derechos de la comunidad travesti trans y pionera dentro del colectivo, ya que en 2012 fue la primera trans en obtener el DNI con su identidad de género, por vía administrativa en la provincia de Santa Fe, poco antes de la sanción de la ley; y la primera también en ingresar a trabajar al Estado provincial, al área de asistencia social del perinatológico del hospital Iturraspe.

Ayer por la mañana fue imputado Damián B. -detenido horas después del hecho-, quien hacía cinco meses estaba en pareja y convivía con Alejandra. Según detalló la fiscal en la audiencia frente al juez Héctor Gabriel Candioti, la víctima -que fue encontrada por su sobrino, en su casa de Pasaje Público al 8100- tenía 46 heridas cortopunzantes en distintas partes del cuerpo y quemaduras en la zona de los glúteos.

La calificación penal que le atribuyó la fiscal es por la autoría de transfemicidio (previsto en el inciso 4 del artículo 80 del Código Penal). También agravó el delito por la relación de pareja y porque fue cometido mediando violencia de género. Ante ello, la pena en expectativa es de prisión perpetua. “El hombre investigado tomó por detrás a Alejandra y le asestó gran cantidad de puñaladas, las que le provocaron 46 heridas cortopunzantes en distintas partes del cuerpo”, se indicó desde el MPA. “Luego le prendió fuego en la zona de los glúteos, se fue de la vivienda y se llevó el celular de la víctima, una computadora y un auto que también eran de la mujer”, agregaron desde Fiscalía.

Además, la representante del MPA indicó que “el hecho no es un crimen común”. Cuando fue consultada sobre el motivo del transfemicidio, Del Río no dudó: "El odio", dijo. En tal sentido, se planteó como un “elemento muy importante en la investigación” que Ironici era militante y referente de la comunidad LGTBI, presidenta de la Asociación Movimiento de Integración Sexual, Étnica y Religiosa (MISER), docente de educación sexual e impulsora de la lucha por los derechos de las personas trans en Santa Fe. "Ella dedicó su vida a luchar por los derechos de las personas, sobre todo por las personas trans. No se trata de un crimen común, sino de un transfemicidio y femicidio, con agravante del vínculo", dijo luego de la audiencia.

En tanto, para la instancia de mañana, adelantó que pedirá la prisión preventiva del acusado: "Se mencionaron (desde Fiscalía) muchas evidencias pero seguimos a la espera de muchas pericias", expresó la fiscal.

Querellas. La Colectiva de Abogadas Translesbofeministas, cuya presidenta es Daiana Araya, y el Instituto de Políticas Públicas LGBT+, que preside Esteban Paulón, se presentaron como querellantes en la causa, con patrocinio de las abogadas Sofía Basso, Vanesa Vargas y Marcela Mancini. "Es importante porque Ale era una militante y también porque es una forma de estar más cerca de Mercedes, su hermana, y de la familia que está en Tostado -donde nació Alejandra-", dijo Paulón. Además, valoró que "la comunidad trans está con mucha conciencia de que hay que organizarse y dar pelea, por justicia para Ale y por todo lo que falta".

Por su parte, las abogadas valoraron la calificación de transfemicidio que "es una figura que se empieza a utilizar después del caso de Diana Sacayán", asesinada en 2015. En el caso de Alejandra, la calificación del crimen está "agravada por ser la víctima una mujer trans, por el contexto de violencia por razones de género y por la relación de pareja", destacaron.