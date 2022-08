Luego de meses de expectativa para millones de fans, el domingo pasado se estrenó House of the Dragon, la precuela de la serie Game of Thrones, y el primer episodio se convirtió en el más visto de la historia del canal HBO en los Estados Unidos.

Según los reportes oficiales, la producción, que relata la historia de la casa Targaryen, unos 200 años antes de los eventos de GoT, fue vista por 9.99 millones de televidentes en el país norteamericano a través de todas las plataformas de la señal, incluyendo el servicio de streaming, HBO Max.

Asimismo, el estreno fue el mejor lanzamiento de una serie en todas las regiones donde la señal del grupo Warner Bros. Discovery está disponible, como América Latina, Europa, Medio Oriente y África. Sin embargo, estas cifras finales aún no fueron reveladas.

“Fue maravilloso ver a millones de fanáticos de Game of Thrones regresar con nosotros a Westeros anoche”, dijo Casey Bloys, director de contenido de HBO y HBO Max, en un comunicado.

Y agregó: "House of the Dragon cuenta con un elenco y un equipo increíblemente talentosos que pusieron su corazón y alma en la producción, y estamos encantados con la respuesta positiva de los espectadores. Esperamos compartir con el público todo lo que se viene para esta temporada".

De esta manera, la precuela atrajo la mayor audiencia para una sola noche desde 19 de mayo de 2019, fecha en la que se emitió el último episodio de Game of Thrones, que había obtenido un total de 19.3 millones de espectadores.

Así también, fue el mejor recuento desde el final de la segunda temporada de la serie Euphoria"en febrero, que tuvo 6,6 millones de espectadores multiplataforma.

Miguel Sapochnik, el director y guionista de origen argentino

Uno de los directores y guionistas de House of the Dragon tiene origen argentino. Se trata de Miguel Sapochnik, que nació en Reino Unido, pero es hijo de argentinos, habla castellano y tiene un fuerte vínculo con el país.

Previamente, Sapochnik había dirigido, además, varios capítulos de la serie original, entre ellos, la conocida “Batalla de Los Bastardos” de GoT, episodio por el que se llevó un Emmy.

Los padres de Sapochnik, un diseñador gráfico y una psicóloga, emigraron al Reino Unido en 1969. El director nació en 1974, en la localidad de Hammersmith. Sin embargo, regresó en varias ocasiones al país, incluso para pasa vacaciones en Pinamar con sus tíos segundos. Uno de sus primos es el periodista y escritor Martín Caparrós.

Seguí leyendo