Las empresas Algodonera del Valle y Textil Com, concretaron nuevos establecimientos en la provincia. En el caso de Textil Com, se instaló en un predio fabril que en 2017 había cerrado y que ahora el Gobierno provincial recuperó para ser parte del polo de la industria de la moda en capital. Se trata de la ex fábrica Yersiplast recuperada por el Gobierno provincial.

Allí se realizó la inauguración de la planta de Textil Com S.A., fabricante para primeras marcas de prendas, y que incorporó para su apertura a 130 trabajadoras y trabajadores catamarqueños.

En tanto Algodonera del Valle, emplazada desde hace 36 años en la zona de El Pantanillo, puso en marcha su nueva planta con tecnología de avanzada, donde sumará 40 trabajadores a los 320 con que cuenta la empresa.

El gobernador Raúl Jalil expresó: “Catamarca no puede dejar de lado lo textil. Hoy recorrimos las plantas y cada una cuenta con maquinarias de alta tecnología robótica. Uno de los grandes desafíos es seguir generando empleo y este es un gran paso que estamos dando. Hemos generado 26 nuevas fábricas, y esperamos que las próximas estén en el interior provincial”.

Además destacó los puestos generados en Catamarca y La Rioja: “Son 2 mil puestos de trabajo acá en Catamarca y otros tantos en La Rioja. Hay que entender que estamos posicionando el Norte argentino y nos va mucho mejor porque trabajamos en equipo”, dijo.

Que esos días no vuelvan

El titular de Textil Com, Carlos Vilariño, destacó que más de 30 de los nuevos empleados pertenecían al plan nacional Potenciar Trabajo. “Ya hemos generado 130 puestos de trabajo, y seguramente continuaremos con este proceso en los próximos meses estimando llegar a 250 personas, lo más rápido posible”, añadió.

La planta tiene previsto generar un millón de prendas anuales.

Vilariño remarcó que la industria de la confección genera mucha mano de obra rápida. Además cargó contra el gobierno de Mauricio Macri por su política. “En el Gobierno anterior se produjo un industricidio. Dejaron cientos de miles de personas en la calle. Espero que esos días no vuelvan porque no se llevan sólo puestos de trabajo sino los sueños de todos”, finalizó.

La empresa se instala en esta provincia con el acceso a beneficios y herramientas oficiales como créditos a tasas accesibles, exenciones impositivas de impuestos provinciales, y el otorgamiento del predio que el gobierno recuperó para ponerlo a disposición de Textil Com.

Cuenta con una amplia nave de 600 metros cuadrados, iluminada con sistema LED y reacondicionada en toda su extensión, alberga al centenar de costureras y costureros que estrenan maquinaria de confección de última generación, con moderna tecnología en eficiencia energética.

El ministro Lisandro Álvarez se mostró entusiasmado por la gran cantidad de mano de obra generada.

“Hoy podemos contar que 130 familias, la mayoría con mujeres jóvenes, tienen su trabajo privado registrado y en meses más duplicarán la producción. Nosotros vamos que a seguir acompañando y queremos decirles que Catamarca se instaló como uno de los polos Industriales de la confección”, sintetizó.

Algodonera del Valle

Con la nueva planta, la empresa sumará 40 trabajadores a los 320 con que cuenta la empresa.

Luis Tendlarz, propietario y CEO de la empresa, mostró la maquinaria de última generación que eleva la producción de hilados de diferentes características a las 1.000 toneladas mensuales.

La nueva planta requirió una inversión total de 15 millones de dólares, con máquinas del tipo “open end”, con importante ahorro de consumo energético. El empresario explicó que es la primera etapa de un proceso de crecimiento que prevé una nueva planta hilandera y de tejeduría, que ampliará la oferta de hilado para el mercado nacional e internacional, con la consecuente generación de empleo genuino.

En las inauguraciones estuvieron presente el secretario de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía de la Nación, José Ignacio de Mendiguren y el ministro de Industria, Comercio y Empleo, Lisandro Álvarez, inauguraron una planta textil en El Pantanillo y una nueva fábrica de la confección.

Además, acompañaron el vicegobernador Rubén Dusso; el intendente de la Capital, Gustavo Saadi; por Nación Tomas Canosa, subsecretario PyME, y Priscila Makari, subsecretaria de Industria; funcionarios provinciales, legisladores, industriales y empresarios catamarqueños.

Durante la recorrida por la fábrica Algodonera se sumaron los embajadores de Malasia, Filipinas, Indonesia, Vietnam, Tailandia y representantes del Gobierno de la Región de Atacama en Chile, que visitan la provincia en el marco de las jornadas Catamarca, un puente al mercado asiático.