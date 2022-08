El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, evitó hacer comentarios sobre los dichos de la senadora Graciela Bianchi, que pertenece a su mismo partido, respecto a que el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, fue financiado por el narcotráfico.

Lacalle Pou dijo este jueves que no se puede “hacer responsable de lo que dice todo el mundo”.

Bianchi, que pertenece al Partido Nacional y figura como tercera en la línea de sucesión presidencial, cuestionó a Petro este lunes en el marco de un llamado a sala que el opositor Frente Amplio realizó a los ministros de Interior y Relaciones Exteriores, por el caso de la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, investigado por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci el 10 de mayo.

Su comentario se debió a que el 12 de agosto, Petro señaló que Marset y el clan paraguayo Insfrán, fueron los responsables del asesinato de Pecci. En Twitter compartió, además, un artículo periodístico que señala que Marset se encuentra “prófugo de la Justicia uruguaya y paraguaya desde que recibió un pasaporte del gobierno uruguayo, que le permitió abandonar Dubai”, gracias a “vínculos con funcionarios del gobierno del presidente Luis Lacalle”.

“Petro es el presidente de Colombia con antecedentes de vinculación a la guerrilla, ni que tal vez, (y) al narcotráfico; si quieren acá está, lo financió (Pablo) Escobar”, dijo y mostró en sala dos libros sobre la vida del conocido narcotraficante. “¿Saben quién tuvo la espada de Bolívar que tanto aspaviento? Hasta en Cuba estuvo esa espada, el hijo de Escobar jugó con esa espada”, sostuvo la legisladora.

Al día siguiente, la vicecanciller de Colombia, Laura Gil (de origen uruguayo), calificó las expresiones de Bianchi como una “denuncia falsa” y “puro fake news”, según informó el canal TV Ciudad.

Las relaciones entre los presidentes Petro y Lacalle Pou no comenzaron de la mejor manera. El mandatario uruguayo adujo problemas de agenda para no participar, el 7 de agosto, de la asunción de Petro. Un mes antes había viajado para estar con el entonces presidente Iván Duque, con el que tiene una buena relación y afinidad ideológica.

En lugar de Lacalle Pou, fue la vicepresidenta Beatriz Argimón. Estaba previsto que ella se reuniera con su par Francia Márquez, pero a último momento la colombiana canceló el encuentro.

Caso Marset

Luego de participar este jueves del acto central para recordar un nuevo aniversario de la independencia, Lacalle Pou fue consultado también por los periodistas por lo que sucedió con Marset.

En octubre del año pasado, Marset obtuvo un pasaporte uruguayo cuando se encontraba preso en Dubai por intentar ingresar a ese país con un documento falso de Paraguay. Este documento, que fue otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, permitió que el narcotraficante lograra salir de Emiratos Árabes días antes de que Interpol comenzara su búsqueda internacional.

El gobierno sostiene que la normativa permitía realizar esto, lo que es cuestionado por la oposición.

Lacalle Pou dijo que esta situación lo molestó, pero aclaró que “legalmente era lo que había que hacer”.

"Este presidente cuando entendió que tenía que relevar ministros u otras autoridades no es un momento que a uno le guste, pero no le tembló el pulso, o sea que si yo hubiera tenido la convicción de una mala actuación lo hubiera hecho y como no lo hice tengo la tranquilidad de que no se hicieron las cosas mal", afirmó. Agregó que “no coincide” con los dirigentes opositores que sostienen que este hecho manchó la reputación internacional de Uruguay.