“Nosotros estamos acá para transmitir amor y alegría”, resalta el compositor, cantante y guitarrista Nico Landa cuando tiene que definir el espíritu sonoro de Los Satélites del Sur, una orquesta psicodélica de boleros, cumbias y ritmos latinoamericanos que nació en plena cuarentena de 2020. “Es lo que nos tocó en la vida y es lo que nos identifica. La música es una cosa liberadora. Todos los chicos de la orquesta son re lúdicos para tocar música”, completa Landa, uno de los creadores de esta orquesta integrada por dieciséis músicos y un elenco de lujo de cantantes invitadas como Zoe Gotusso, Feli Colina, Carolina Peleritti, Chita, Juana Aguirre y Lola Membrillo. El disco debut, Picantes, salió en 2020, pero ya tienen listo un nuevo trabajo que saldrá en noviembre y será exclusivamente de cumbia. “Se va llamar Realismo tropical”, adelanta en exclusiva Landa.

De este modo, para aceitar las nuevas canciones y recorrer varias de su primer disco, se presentarán este viernes 26 de agosto a las 22 en el Cultural San Martín (Sarmiento 1551). La novedad es que participarán en vivo varias de las cantantes y cantores que grabaron, como Santi Celli, Feli Colina, Jorge Serrano, Peleritti y otros artistas. “Va a ser un despelote pero va a estar lindo. No van a poder evitar ponerse a bailar”, augura Landa, un prolífico compositor que escribió canciones con y para Gotusso, Conociendo Rusia, Paco Amoroso, Lara91k, Soledad, Bestia Bebé y una larga lista. "Yo tuve la experiencia de estar en un proyecto colectivo como Los Auténticos Decadentes cuando era chico, y después estuve mucho tiempo descansando y cuidando a mi hijo”, cuenta el músico. “Y esta es la segunda vez que me embarco en una experiencia tribal de esta magnitud. Todos los seres humanos vivíamos en tribus y a mí me va bien con eso. Con Los Satélites del Sur somos como un circo cuando viajamos".

Para el primer disco grabaron veintisiete canciones y seleccionaron finalmente catorce. Trece quedaron guardadas y verán la luz en algún momento. “Pero el disco nuevo son otros temas, son todas cumbias nuestras. Casi todas las canciones están compuestas con la gente que las canta: Feli Colina, Juana Aguirre, Juan Ingaramo y Rocío Igarzabal”, adelanta. Si bien Picantes también tiene el acento puesto en la música tropical, el abanico sonoro incluye tango, milonga, chamamé, bolero y bachata. La mayoría de las canciones fueron escritas por Landa en colaboración con Marcelo Scornik y producción de Pelu Romero y Ariel Lavigna. “Lo que en general pasa con este grupo desde que nació es que todo es flexible y lo vamos rellenando con imaginación”, dice. Se destacan, entre otras, el bolero "Socia" (con la voz de Feli Colina), la bachata "Dormir tranquila" (cantada por Peleritti), el bolero "Mi delirio" (con la voz de Chita), la cumbia "La misma pena" (con El Mago y La Nueva, Jorge Serrano y Carlos Casella) y las versiones de clásicos como "Nada", "A mi manera" y el chamamé "Boquita de miel".

-A la hora de componer, ¿cómo hacés para decidir qué canción va para un proyecto y cuál para otro?

-Es medio azaroso. Las canciones para otros proyectos suceden cuando me llama el dueño de ese proyecto. Por ejemplo, Zoe (Gotusso) me dice “venite a casa a componer” y sé que son canciones para su disco. Pero también a veces salen canciones para otros artistas. Porque con Zoe también hicimos canciones para mi disco solista y alguna también se la dimos a otro artista. No hay una fórmula.

-¿Pero hay sequías creativas?

-Toda mi vida tuve sequías creativas hasta que aprendí a escribir canciones. Desde que aprendí a escribir canciones ya no puede haber sequía, porque lo que hago ahora es un oficio. Entonces, no depende de la inspiración sino de que tenga un rato de tiempo, una birome y un papel, nomás. Y no lo digo de soberbio. Porque es como el carpintero que te hace una mesa con un martillo, madera y clavos. La inspiración para mí no existe.

-¿No existe la inspiración?

-No. Es oficio. Por lo menos, yo no conozco la inspiración. Sí conozco el amor por mi trabajo y que ese tiempo de trabajo me devuelva una canción. Y no creo que haya gente más inspirada que otra. Más bien creo que hay gente más sensible que otra.

-¿Y te das cuenta cuando tenés una buena canción?

-Sí. ¿Sabés cómo me doy cuenta? Porque me la acuerdo de memoria enseguida. La escribí y ya la sé de memoria aunque no la lea nunca más. Me acuerdo la letra y la melodía. Hay canciones que no las grabo ni con el celu a propósito. Cuando la canción es buena, me la acuerdo desde el principio hasta el final. No me pasa siempre, me pasa a veces.