Gonzalo Belloso vuelve a Central. No aquel Belloso impulsivo que asumió la dirección deportiva de un equipo que había perdido la categoría. El referente de Raza Canalla se lanza a la presidencia con la serenidad que maduró en años como dirigente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. “No sabemos cómo está Central porque cuando nos dieron información nos mintieron. Lo que sabemos es que armamos un grupo de trabajado para que Central sea un club internacional y así lograr todo para que en junio (Angel) Di María esté con nosotros, porque tiene que venir para jugar en un equipo competitivo no para borrar nuestras frustraciones”, resumió. "Aprendí mucho en todos estos años y me presento para invitar a todos los socios que se sumen a nuestro equipo, no hay manera de ver a un Central que no esté unido", enfatizó.

Raza Canalla presentó ayer a Gonzalo Belloso como su candidato a presidente. El ex delantero del club asumió toda la responsabilidad y no se abrazó a ninguna figura deportiva. “Los ídolos son de Central y no se tienen que usar para hacer política”, aseveró. “Yo quiero a todos los ídolos en el club porque ellos son nuestra historia y los necesitamos para nuestro futuro”, recalcó. “Lo que más me interesa es que sea una campaña sana, donde se puedan sumar ideas, propuestas y proyectos y no una disputa donde después no nos podamos unir. No hay manera que Central no esté unido, Central nos necesita a todos”, apuntó Bellloso. Y en el marco de las pintadas amenazantes que recibieron dirigentes opositores, el candidato a presidente no dudó en identificar el origen de las mismas: “El club está quebrado pero sí es un buen negocio para parásitos que crecen alrededor y traen soluciones prestando plata al 30 por ciento de interés, que traen usura y así siempre terminamos peor que antes. Un club serio, estable y sólido no le sirve a toda esa gente”.

“Desconocemos la situación del club porque cuando nos contestaron no ha sido con la verdad. Vamos a hacer una gestión transparente, administramos recursos ajenos y eso es muy importante. Y para saber lo que pasó en los últimos años vamos a hacer una auditoria”, adelantó. De cara a las conversaciones electorales Belloso descartó cualquier acuerdo con otras agrupaciones: “Soy una persona de consenso pero no creo en las alianzas para ganar una elección. No me interesa ganar a cualquier precio, lo que me interesa es gobernar al otro día. Hay que encontrar el límite entre ser competitivo electoralmente y después poder gobernar. Las alianzas se ha demostrado que después se rompen y no quiero eso para Central”, reconoció Belloso, dejando así abierta la inclusión a su lista de Mario Moretti pero no a su agrupación.

“No vamos a rifar jamás a los jugadores de Central. Hacer un jugador de fútbol es un trabajo enorme, de muchos años y así como no hay que ponerlos en cancha antes de que estén preparados no hay que tratarlos como mercadería. Tuvimos y tenemos que volver a contar con las mejores divisiones inferiores del país. Sin una buena administración es imposible tener recursos para inferiores. Central tiene una infraestructura desmejorada. El plantel va de un predio a otro y pedimos predios prestados (el de la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza). Central merece ser internacional por su gente, la historia y por su futuro. Es la única manera que volvemos a tener alegrías. Porque los que salen campeones y juegan siempre copas internacionales son los que están fuertes institucionalmente, fuertes en inferiores”, agregó Belloso.

"A Tevez lo admiro mucho, tiene cosas muy positivas que mostró y otras que se pueden discutir. Tiene muchas ganas, está trabajando seriamente y estariámos encantados de que siga”, adelantó el candidato de Raza Canalla.