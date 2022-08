El presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró este jueves en la marcha que se realizó en respaldo al gobierno en la capital del país, que no permitirá un golpe de Estado y que la derecha busca excusas para debilitarlos y desgastarlos.

“Jamás vamos a permitir, sobre nuestro cadáver, un golpe de Estado, hermanos y hermanas" dijo el mandatario durante su intervención y añadió: "la derecha siempre buscará excusas para debilitarnos y desgastarnos, con la complicidad de varios actores en la sociedad”, declaró el mandatario.

La multitudinaria manifestación, encabezada por Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, tuvo lugar en La Paz y fue por “la reconstrucción económica” y contra “los intentos de desestabilización”.

Asimismo, en su intervención criticó a la derecha y agregó que a ellos les "inquieta" que el pueblo esté en el gobierno. También señaló: "El pueblo ha aprendido que desde 2019 a la fecha solo le interesa llenarse sus bolsillos, el pueblo boliviano ha aprendido que la derecha solo tiene cantos de sirenas para ellos, no tiene realidades, no tiene un programa, no tiene un perfil de país que está construyendo, porque no le interesa eso”.

Por su parte, el vicepresidente convocó a empresarios, militares, policías, universidades y más a defender la democracia, la estabilidad económica y los recursos naturales.“Nadie se salva, todos nos necesitamos", enfatizó Choquehuanca. "Necesitamos volver a ser comunidad, vencer el egoísmo, el individualismo, el racismo”, señaló en su intervención", agregó.

Por otro lado, al finalizar la movilización, el jefe de Estado publicó en su cuenta de Twitter: "Aquí estamos, más fuertes y unidos para seguir trabajando por Bolivia. Respeto a la democracia es lo que exigimos. A esa oligarquía que nunca ganó elecciones le decimos que si no respetan el voto popular en las urnas, lo haremos respetar en las calles".

La convocatoria fue impulsada por al menos 100 organizaciones, según detalló el medio La Razón. Entre ellas, se encuentran la Central Obrera Boliviana, sindical principal del país, y el Pacto de Unidad, organización conformada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia y Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu y Cidob, entre otros.