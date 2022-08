El presidente Alberto Fernández contó este jueves que sufrió amenazas de muerte. “Hay gente muy enloquecida y hay que tener cuidado. Todos recibimos amenazas. Yo también recibí amenazas de muerte”, dijo aunque no aclaró cuándo fue el hecho, ni en qué contexto recibió la amenaza. "No puedo contar detalles porque temo interferir en la investigación. Está trabajando la Policía Federal”, puntualizó. Desde el ministerio de Seguridad, en tanto, confirmaron a este diario que "aún no hay nada para informar porque estamos en plena etapa de investigación", y aclararon que aún no hay una denuncia en la Justicia. "Lo denunció públicamente el Presidente y se actúa de oficio. Si hay algún indicio comprobable, se le trasladara a la Justicia", explicaron.

Fernández, además, agregó que "la lógica libertaria no tolera la libertad de los otros. Es un momento así, que se vive en el mundo entero, lo que se vio en el Capitolio de los Estados Unidos (en alusión al ingreso de manifestantes en enero de 2021 en rechazo al resultado electoral) nunca creí que lo íbamos a vivir. Y el promotor de eso es Donald Trump, que las encuestas dicen que está primero". "De verdad, creo que no es posible hacerse los distraídos, es muy grave lo que sucede y todos debemos hacer algo para que deje de pasar", dijo en diálogo con el Destape. Para concluir, el Presidente reflexionó que "lo que estamos viendo es un caudal de ataques y violencia física que es insostenible. Esa gente comete el delito de incitación a la violencia y no hay ni un fiscal que haga algo".

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, agregó que no puede dar detalles sobre el hecho. “Como esa investigación la llevan las fuerzas federales a mi cargo, no puedo hablar. Hay cosas extrañas. A la casa de Cristina, antes de que los compañeros la vayan a apoyar, la fueron agraviar”, expresó y se hizo eco de algo que también había mencionado el Presidente la noche anterior, durante una entrevista televisiva. Allí, Fernández destacó que en el Frente de Todos "nadie cultiva la violencia y menos Cristina". "En este canal (TN) pasaban la casa de ella en vivo mientras hablaba el fiscal Luciani. Revisen cómo funcionan los medios porque era casi una convocatoria. Esa lógica del escrache, insulto, no se soporta más en la Argentina", criticó.

El titular de Seguridad agregó que “nosotros no fuimos nunca a la casa de Mauricio Macri a agraviarlo a él o a su familia”. “Los agravios a Cristina fueron muchísimos durante mucho tiempo. Se defendió y no se calló la boca”. La vicepresidenta había sufrido amenazas hace poco más de un mes cuando un grupo de manifestantes atacó el Instituto Patria. "Te vamos a ahorcar acá, delante del Instituto Patria y, si no, delante del Senado", le habían gritado por megáfono, entre otras cosas. Ese episodio de extrema violencia motivó una denuncia penal por parte del abogado apoderado del Instituto Patria, Fernando Castiglioni, que fue presentada el 24 de julio.

En aquella ocasión, el abogado del Patria agregó que, más allá de las intimidaciones, se sumó "la actitud pasiva de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que se aprecia en el video acompañado, que permite que las personas que se encuentran en el lugar arrojen basura, pinten paredes y cuelguen carteles con todo tipo de carteles amenazantes". En esa denuncia, figuran los delitos de "intimidación y amenazas de muerte"; daños "a la propiedad" e "incumplimiento de los deberes de los funcionarios", por los del gobierno de la Ciudad.

El nivel de violencia que se vive en la sociedad es algo que preocupa en Casa Rosada. En esa línea, recuerdan que en las últimas marchas opositoras hubo varias "intervenciones" de extrema violencia, como la vez que durante un "tractorazo" el 24 de abril de este año, colgaron de las rejas de la pirámide de Mayo muñecos ahorcados con la cara de funcionarios, o cuando en febrero de 2021, también durante una marcha opositora, pusieron bolsas que simulaban ser mortuorias frente a Casa Rosada con los rostros de varios dirigentes, incluso de referentas de las agrupaciones Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

El Presidente sumó en sus declaraciones el repudio a los dichos del diputado del PRO por Neuquén, Francisco Sánchez, quien a través de sus redes sociales el lunes planteó que Cristina Kirchner debía recibir la pena de muerte en caso de ser condenada por la Justicia. "Es un delirio, un disparate, lo único que deja en evidencia es el nivel de ignorancia que hay en muchos", opinó.