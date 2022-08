Los servicios de unas 100 líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúan afectados por el lockout patronal que llevan adelante tres cámaras empresarias del sector. Por este motivo, este viernes los recorridos operan con frecuencias reducidas durante el día, mientras que por la noche no habrá servicio: de 22 a 5 hs. Se espera que la medida se extienda durante este fin de semana.

La medida gremial es impulsada por la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA). Las empresas reclaman por el retraso del pago de los subsidios por parte del Gobierno de la Ciudad a las líneas privadas, que se mantiene a pesar de las transferencias realizadas desde el Ministerio de Transporte de Nación.

El subsecretario de Política Económica y Financiera del Ministerio de Transporte, Carlos Vittor, anunció este miércoles que ya se había realizado un pago de $3.900 millones "a cuenta de la deuda con las empresas del transporte urbano de pasajeros del AMBA" y confió en que el servicio se normalizará en el transcurso de este jueves.



"Estamos teniendo una pequeña deuda en relación a los pagos que hacemos de forma habitual; de esos pagos estamos debiendo $6.000 millones, medio mes en total, $4.400 millones de las líneas de jurisdicción nacional y $1.600 millones de las líneas de la ciudad de Buenos Aires", detalló.

Además, le reclamó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que "contribuya con la parte que le corresponde" y agregó: "Dicen que estamos en negociaciones, que ellos colaboran con el financiamiento, pero asumieron un compromiso de hacerse cargo en 2019 de los subsidios y compensaciones, pero todavía no lo han hecho".



AMBA: el conflicto del servicio del colectivo

Vittor precisó que los pagos a las líneas de jurisdicción nacional se iban a acreditar entre ayer y este jueves a la mañana. Y explicó que las líneas de la ciudad de Buenos Aires no iban a cobrarlo porque el Gobierno porteño "aún no se hizo cargo" de su parte, sostuvo el funcionario.

"Estamos pidiendo al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que contribuya con la parte que le corresponde, pero aún no hay respuesta", manifestó el funcionario nacional, quien aclaró que "no es que no lo hayan hecho, pero sí lo han hecho insuficientemente".

Además, señaló que desde el Gobierno porteño "dicen que estamos en negociaciones y que ellos colaboran con el financiamiento", pero criticó que al asumir el "compromiso de hacerse cargo en 2019 de los subsidios y compensaciones", todavía "no lo han hecho", enfatizó.



AMBA: qué reclaman las cámaras de transporte

Las empresas de transporte público denuncian una "asfixiante situación financiera" y argumentan que el retraso en el pago de los subsidios del gobierno al sector "impone la necesidad de suspender los servicios nocturnos, adaptar la cantidad de servicios diurnos a las prestaciones de día sábado y continuar con este tipo de restricciones" hasta tanto los pagos se normalicen y "cuenten con los recursos necesarios para regularizar las prestaciones".

En ese sentido, aseguran que, a la fecha, "las líneas de distrito federal, nacionales y provinciales tienen sin cobrar el importe equivalente a un mes de los aportes que realiza el Estado para cubrir los costos indispensables para la operación normal de los servicios".

Lockout de colectivos: ¿cuáles son las líneas afectadas?

Las líneas afectadas en el conflicto son: 2, 4, 15, 29, 37, 39, 45, 46, 47, 49, 53, 59, 61, 62, 64, 70, 80, 86, 88, 93, 95, 97, 102, 105, 114, 118, 124, 126, 129, 143, 154, 160, 166, 179, 180, 181, 193, 236, 291, 295, 306, 315, 318, 333, 382, 395, 407, 437, 440, 441, 443, 504, 634, 502, 518, 522, 524, 527, 622, 628, 218, 284, 325, 378, 203, 910, 915, 464, 463, 462, 320, 461, 303, 443, 244, 390, 302, 503, 506 A, 501, 502, 503, 520, 740, 914, 228 F, 509, 620, 707, 721, 911, 912, 350, 355, 313, 511, 501, 500, 288, 311, 312, 329, 422, 328, 248 C, 351, 338, 406, 543, 544, 541, 561, 562 y 549.

Paro de colectivos o lockout: cuál es la diferencia

Mientras que el paro lo realizan los trabajadores para exigir mejores condiciones laborales, salarios, vacaciones y otros derechos, un "lockout" es un paro realizado por uno o más empresarios que buscan defender sus intereses profesionales o económicos para ejercer una presión contra el Estado y los propios empleados. Es decir, en estas huelgas, los empleados son sujetos pasivos.

En Argentina, el derecho de los trabajadores a realizar una huelga está contemplado por la Constitución Nacional en el artículo 14 bis. Sin embargo, no es lo mismo hablar de un paro laboral de una comunidad de empleados que de un sector empresarial: estos paros patronales son los conocidos popularmente como "lockout", y carecen de reglamentación legislativa.

No obstante, esta acción no es considerada un delito dentro del Código Penal. La única mención realizada al respecto se encuentra en el artículo 158, que establece: "Será reprimido con prisión de un mes a un año (...) el patrón, empresario o empleado que, por sí o por cuenta de alguien, ejerciere coacción para obligar a otro a tomar parte en un lockout y a abandonar o ingresar a una sociedad obrera o patronal determinada".