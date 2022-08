Hace poco más de un año la Selección Argentina de vóley logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Después de 33 años el equipo nacional volvió a subir a un podio de la mano de un grupo de jugadores que durante quince días combinaron un juego sobresaliente con un carácter a prueba de todo.

Este sábado cuando Argentina haga su debut en el Mundial frente al difícil seleccionado iraní, Luciano De Cecco, el capitán de la Selección, alcanzará un récord histórico en el vóley: será el cuarto jugador en disputar cinco mundiales. Con una salvedad, el único en hacerlo íntegramente en el Siglo XXI. Una investigación en el sitio thececco15.com confirmó este logro del cual el armador argentino se hará cargo pasado el mediodía de este 27 de agosto.

En charla con Página/12 De Cecco confirmó que está tranquilo en la previa de lo que va a ser su último Mundial y que la idea es jugar cada partido al máximo para dejar a la Selección en lo más alto.

¿Cómo llega el equipo?

El boom que se generó en el público que acompañó a este equipo en las madrugadas de agosto de 2021 pareció diluirse con el correr del tiempo, pero en junio hubo un gran reencuentro en dos amistosos que se jugaron en Ferro Carril Oeste ante Países Bajos en la previa de la Liga de Naciones de Vóley (VNL).

Con un equipo renovado por la inclusión de varios jóvenes y sin Luciano De Cecco, en un principio, ni Facundo Conte, Argentina viajó a jugar la VNL para que Marcelo Méndez analizara distintas variantes para el Mundial que se acercaba.

La Liga de Naciones fue una buena prueba para que el entrenador definiera el plantel completo. Argentina estuvo cerca de meterse en la fase final a la que se clasificaban los ocho mejores y tuvo una alta rotación en el equipo titular durante todo el torneo. Méndez le había comentado a Página/12 que el objetivo principal no era solamente un buen resultado sino hacer jugar a los más jóvenes para que sumen rodaje de cara a Polonia-Eslovenia 2022.

El plantel volvió a Buenos Aires y después de entrenarse en el Cenard, en Centro Galicia y en la UADE, los 14 jugadores elegidos y el cuerpo técnico viajaron el 15 de agosto a Polonia para jugar el torneo amistoso Memorial of Hubert Wagner frente a Serbia, Irán y el local, en el que Argentina quedó en segundo lugar. El último partido preparatorio fue el pasado martes 23 cuando se jugaron 4 sets también frente a Polonia, el último campeón mundial.

Página/12 también se comunicó con otro de los jugadores experimentados del equipo en su llegada a Eslovenia, el central Martín Ramos, medallista olímpico que jugará su tercer Mundial: “Los partidos vinieron muy bien para terminar de armar el equipo y darle rodaje a todos los jugadores en la previa. Estuvo bueno para probar cosas antes de un torneo tan importante. Estamos contentos y muy ilusionados con el comienzo”.

El “Turco” también hizo hincapié en el rendimiento del equipo: “Lo que siempre nos plantea Marcelo es buscar nuestro mejor juego. Sabemos que le podemos ganar a todos pero tenemos que jugar en un nivel muy alto todo el partido y mantener la concentración maxima. Vamos en busca de eso y los resultados se irán dando”.

Desde hoy hasta el 11 de septiembre 24 equipos irán en busca del sueño mundialista que tiene a Polonia como defensor del título. Argentina comenzará su marcha el sábado con la ilusión de meterse entre los ocho mejores del mundo nuevamente después de 20 años en un evento de esta magnitud.

La última vez fue en 2002, en el Mundial disputado en Argentina que tuvo como MVP a Marcos Milinkovic, el histórico opuesto nacional, en aquellas jornadas en las que explotaban el Orfeo de Córdoba, el Aldo Cantoni de San Juan o el Luna Park porteño

¿A qué puede aspirar la Selección?

El equipo está compuesto por ocho de los doce medallistas olímpicos y de los catorce sólo cinco jugaron alguna vez un Mundial: Luciano De Cecco, Facundo Conte, Martín Ramos, Bruno Lima y Agustín Loser. El resto tendrá su primera participación en el torneo: Nicolás Zerba, Joaquín Gallego, Luciano Palonsky, Luciano Vicentín, Jan Martínez, Pablo Kukartzev, Matías Sánchez, Ezequiel Palacios y Santiago Danani serán los nueve debutantes.

Después de los Juegos Olímpicos de Tokio, la vara quedó muy alta. En Eslovenia faltará una pieza clave como Sebastián Solé, el central que decidió retirarse de la Selección después de 15 años. Para este torneo Argentina tendrá una combinación de experiencia y juventud, jerarquía y frescura de las que Méndez intentará sacar el mejor provecho.

La ilusión de estar entre los 8 mejores del mundo es un hecho posible y por qué no soñar con volver a estar en una semifinal después de cuarenta años. Argentina le puede ganar a todos y también perder con cualquiera. El nivel que demostró la Selección en los últimos partidos fue muy bueno pero deberá mantener la concentración y jugar al ciento por ciento si quiere soñar en grande.

Modalidades de juego

Del Mundial participan 24 equipos divididos en seis zonas de cuatro. Los dos primeros y los cuatro mejores terceros de cada grupo se clasifican a octavos de final. Luego se posicionarán a los equipos en una tabla general del 1 al 16 teniendo en cuenta que los anfitriones, Polonia y Eslovenia, tomarán el primer y segundo lugar de la lista según su clasificación. Es decir, la Selección que quede primera en la general si no es ninguna de estas dos, se posicionará en el tercer lugar. Una vez que quede definida esa tabla se enfrentarán el 1 vs el 16, el 2 vs el 15 y así hasta completar la instancia de octavos de final que se jugará entre el 3 y el 6 de septiembre. La final del torneo será el domingo 11 de septiembre a las 16 hora argentina.

Fixture fase regular

27/8 Argentina-Iran (12.30 horas).

29/8 Argentina-Países Bajos (9.00 horas).

31/8 Argentina-Egipto (6.00 horas).