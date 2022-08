Un pueblo del estado norteamericano de Missouri anunció que permitirá el castigo físico para los estudiantes que tengan una mala conducta y sus padres hayan dado su autorización para que eso suceda. A pesar de que los latigazos fue prohibido por la Corte Suprema, en 1977, todavía perduran en 19 estados del país.

Luego de la aprobación de la polémica medida en el pequeño pueblo de Cassville, las autoridades escolares señalaron que como primera instancia se enviará un formulario de consentimiento a los padres para que los firmen.

El distrito escolar de Cassville está compuesto por 1.900 estudiantes. “Las quejas que escuchamos de algunos de nuestros padres es que no quieren que sus estudiantes sean suspendidos. Querían otra opción”, contó la superintendente escolar de Cassville, Merlyn Johnson, a Springfield News-Leader.

"Los padres dijeron: '¿Por qué no puedes golpear a mi hijo?', y les contestamos: 'No podemos castigar a su niño, nuestra política no apoya eso'", recordó. "Hubo una conversación con los padres y solicitudes para que lo investiguemos", agregó.

La junta escolar acordó en junio aplicar el castigo corporal. "Esta fue solo otra opción que podríamos usar antes de llegar al punto de la suspensión”, aclaró Johnson. Así, los maestros implementarán el castigo corporal como "último recurso" si otras medidas disciplinarias no funcionan.

Cómo será el castigo

Los miembros del personal deberá ejercer una "fuerza física razonable" y sin "posibilidad de lesiones o daños corporales", en presencia de un testigo. En el castigo “no está permitido golpear a los estudiantes en la cabeza o la cara”. También explicaron que debe administrarse sin “ninguna posibilidad de lesión o daño corporal”. El distrito también aclaró que “no está permitido golpear a los estudiantes en la cabeza o la cara”.

Todavía no está claro cuántos padres permitirán que golpeen a sus hijos, ya que los formularios que deben firmar se enviaron este miércoles a las familias.

En qué estados es legal el castigo físico en las escuelas

Los azotes fueron usados durante los siglos XIX y XX en las escuelas estadounidenses para disciplinar a los niños.

En 1977, la Corte Suprema del país declaró que el castigo corporal en las escuelas es constitucional, pero les otorgó a los estados la posibilidad de decidir si prohibían esta práctica o no.

En la mayoría de los estados es ilegal, pero las "palizas, azotes u otras formas de castigo" son legales en escuelas públicas en al menos 18 estados del país, según datos de la Asociación Nacional de Derechos de la Juventud.

También está permitido en escuelas privadas en todos los estados, excepto Iowa y Nueva Jersey. En Carolina del Norte es legal, pero cada condado prohibió la práctica individualmente.