Bajo el lema "A concentrarnos y movilizarnos en contra del burdo lawfare a nuestra compañera Cristina Fernández", la Mesa de Organizaciones Nacionales y Populares convoca para hoy, sábado, a la militancia y ciudadanía en general que quiera manifestar su apoyo a la vicepresidenta de la Nación.

La actividad comenzará a las 14 con una radio abierta con micrófonos a disposición de todos aquellos que quieran participar de esta jornada provincial de lucha, ya que a pesar de que la convocatoria es en el centro de la capital salteña, no se descarta que en algunas localidades del interior también se realicen movilizaciones similares.

Kirchnerismo en Misión Chaqueña

Uno de los que lanzó la convocatoria desde el interior profundo de Salta, fue el médico generalista Rodolfo Franco, quien desde hace 9 años vive en la comunidad wichí Misión Chaqueña, en jurisdicción del municipio de Embarcación.

Aún convaleciente por una operación de cataratas, el especialista aseguró a Salta/12 que de igual manera participará de la convocatoria de esta tarde.

"En Argentina tenemos injusticia con un sistema judicial corrupto que favorece siempre a los ricos y nunca a los pobres, por eso esta movida también es en apoyo al juez Juan Ramos Padilla y al médico Jorge Rachid, que vienen luchando en contra de todo ese entramado", sostuvo.

De origen radical alfonsinista, la vida de Rodolfo Franco dio un vuelco en 2003, año en el que llegó Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación: "una hija de mi segunda mujer, ya fallecida, tuvo un accidente en Bariloche mientras viajaba en un micro escolar, y allí Néstor puso el Tango 01 de la presidencia para que los familiares puedan viajar al lugar y ver a los chicos accidentados".

"Ese gran gesto, como así también el hecho de bajar los cuadros de los militares, hicieron que desde ese entonces siga a Néstor y a Cristina, sumado a tantas cosas que hicieron por el pueblo que me terminaron de conquistar", recordó.

Fanatismo por Cristina

A pesar de los kilómetros que separan a Misión Chaqueña de los principales centros urbanos de Salta, Franco continuó su militancia política con la idea de generar un proyecto kirchnerista en la provincia que esté "lejos del peronismo salteño, que es romerista".

Sobre cómo se siente la política en la comunidad wichí en la que se encuentra viviendo, el médico no dudó en afirmar que "son todos completamente fanáticos de Cristina, y sin ir más lejos, en la última elección donde participó como candidata a vicepresidenta, sacó el 97% de los votos en la comunidad".

"Ellos reciben algunas asistencias y planes del gobierno nacional, y se dan cuenta que el gobierno de Salta no hace kirchnerismo, porque prefieren que los ricos sean más ricos, y los pobres terminen trabajando en una finca, o sea que tienen noción de quién es la que distribuye los recursos y quiénes los explotan", aseguró.

Cambio de vida

Oriundo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rodolfo Franco hace 9 años decidió instalarse en Misión Chaqueña, Embarcación, tras enviudar de su segundo matrimonio.

En esa población del Pueblo Wichí reencontró el amor, y tomó la decisión de armar una pareja e instalarse como uno más, lugar que le significó abrir su campo en la medicina, ya que, por ejemplo, en lo que lleva de su estadía, ya intervino en 60 partos.

"Por suerte no se me ha muerto ningún chico ni ninguna mamá, y no tenemos mortalidad infantil en la comunidad, o sea que las cosas han salido bastante bien", destacó.

Próximo a jubilarse, el desafío de Franco es incursionar en el periodismo para visibilizar las postergaciones que viven las comunidades originarias del norte.

Movimiento CFK Salta

Bajo esa denominación, militantes y dirigentes de extracción peronista de toda la provincia se nuclearon buscando una contención política en este momento social que atraviesa el país y la provincia.

En Salta, uno de los coordinadores de la organización es Alejandro Asís, quien consideró a la cita de esta tarde como "una autoconvocatoria que surgió de manera espontánea entre todos los compañeros y compañeras del movimiento nacional y popular".

En relación al espíritu del movimiento, se refirió a la necesidad de adherir a un modelo de país que busca la independencia, y una patria libre, justa y soberana, sin "dejar de ser peronistas, porque nosotros somos peronistas, y no se puede entender al peronismo sin Cristina, que sin ir más lejos cuando salió al balcón el otro día pidió que se cante la marcha peronista, porque es una hija de Perón".

"Nosotros respondemos solamente a Cristina, y a pesar de que ella no nos manda a que hagamos tal cosa o tal otra, pero nos referenciamos en ella, y es más, antes de que llegue todo esto del juicio teníamos prevista una reunión con ella que quedó pendiente para más adelante seguramente", relató.

Justamente, sobre el proceso judicial que enfrenta la ex presidenta de la Nación, opinó que "estamos ante un juicio anti-jurídico y anti-constitucional porque no tienen pruebas ni evidencias en contra de Cristina, y eso pone en riesgo el Estado de derecho en nuestro país, y a cualquier ciudadano que piense diferente a un juez o a un fiscal al que pueden llevar preso porque están sentando un precedente muy peligroso para nuestro país".

Presencia

Sobre cómo nació y creció la organización a lo largo y a lo ancho del país, Asís reconoció que "este movimiento ya tiene sus tres años aproximadamente y llega de la mano de Blanca Paniagua, que es la coordinadora a nivel nacional y gracias a quien tenemos presencia en provincias como Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy, La Rioja y Catamarca".

Esa expansión, agregó, se viene manifestando en Salta, donde el Movimiento CFK Salta ya tiene presencia en municipios como Rosario de la Frontera, Orán, Tartagal, General Güemes y en Metán.

Las otras organizaciones que participarán de la manifestación de esta tarde son El Manifiesto Argentino (Orán), Tropa de Todos, Ateneo Pueblo, Nuevo Encuentro, Peronismo Salteño K, Descamisados, Partido Integración Política Argentina, Kolina, Corriente Belgraniana, El PI!, Frente de Jubilados Salta, Movimiento Kirchnerista Revolucionario, FORJA y Defensa Indígena Argentina.